Украина временно приостанавливает импорт газа из Польши - "Укртрансгаз"
Украина в течение двух месяцев приостановит импорт природного газа из Польши для выполнения комплекса планово-предупредительных работ.
Об этом заявил начальник отдела связей с общественностью и прессой компании "Укртрансгаз" Максим Белявский на своей странице в Facebook.
"Работы планируется начать в июле-августе 2016 года, с целью обеспечения стабильного функционирования данного газотранспортного коридора в период отопительного сезона, в том числе для подготовки: надежного накопления голубого топлива в газохранилищах Украины", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время проведения ремонтных работ будут доступны словацкий и венгерский маршруты поставок газа из Европы в Украину.
Как сообщал УНИАН, Украина 21 апреля, за двое суток, возобновила импорт природного газа из Венгрии.