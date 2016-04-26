Украина временно приостанавливает импорт газа из Польши - "Укртрансгаз"

Об этом заявил начальник отдела связей с общественностью и прессой компании "Укртрансгаз" Максим Белявский на своей странице в Facebook.

"Работы планируется начать в июле-августе 2016 года, с целью обеспечения стабильного функционирования данного газотранспортного коридора в период отопительного сезона, в том числе для подготовки: надежного накопления голубого топлива в газохранилищах Украины", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время проведения ремонтных работ будут доступны словацкий и венгерский маршруты поставок газа из Европы в Украину.

Как сообщал УНИАН, Украина 21 апреля, за двое суток, возобновила импорт природного газа из Венгрии.