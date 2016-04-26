Цены на нефть держатся ниже $45 за баррель

Фьючерсы на нефть выросли в ходе торгов вторника, поддерживаемые слабым долларом и потоком новых денежных вливаний в рынок, однако аналитики предупреждают, что фундаментальные показатели остаются слабыми на фоне разгорающейся борьбы за покупателя на Ближнем Востоке.

Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи отметки $44,57 за баррель, на 0,20 процента выше уровня предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую нефть WTI повысились на 0,19 процента до $42,72 за баррель, сообщает Рейтер.

По словам аналитиков, слабость доллара, который растерял трёхдневное преимущество, оказала поддержку нефти, поскольку сырьевые товары, цена на которые устанавливается в американской валюте, вновь стали привлекательными для держателей евро и других валют.

Кроме того, подъему цен способствовал поток новых инвестиций в нефтяные фьючерсы.

"Мировой рынок уже близок к балансу, и мы ожидаем, что рынок попытается подняться выше в ближайшие месяцы", - сказали аналитики британского банка Standard Chartered, добавив, что сокращение добычи в странах вне ОПЕК может привести к скорому восстановлению баланса на нефтяном рынке.

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Однако другие аналитики предупреждают о вероятности увеличения поставок, поскольку Саудовская Аравия и Иран продолжают наращивать производство нефти в попытке переманить к себе покупателей.