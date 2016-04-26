Минэнергоугля передало ЕС доработанную модель реформы "Нафтогаза"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в рамках реформирования и демонополизации внутреннего рынка газа передало в Секретариат Европейского энергетического сообщества доработанную модель реструктуризации крупнейшего государственного энергохолдинга Украины «Нафтогаз Украины», учитывающую требования европейского законодательства.

Как сообщили в пресс-службе Минэнергоугля, об этом сообщил министр Игорь Насалик в ходе встречи с директором Секретариата Янешом Копачем.

Насалик подчеркнул, что разделение НАК «Нафтогаз Украины» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины.

«В субботу мы подали в Секретариат доработанную модель реструктуризации НАК с учетом выводов, которые прозвучали в ходе слушаний в Вене 14 марта этого года, - цитирует пресс-служба Насалика. - Мы надеемся на оперативную оценку предлагаемой модели на соответствие европейскому законодательству. Мы стремимся к демонополизации рынка и созданию предпосылок для прихода новых игроков, тогда как вертикальная интеграция, которая, конечно, будет иметь наибольшую капитализацию, негативно влияет на конкуренцию на рынке".

Насалик не раскрыл деталей поданной в ЕС модели реформы "Нафтогаза", но отметил, что Украина выполнит и другие обязательства, взятые перед Энегосообществом. В этом контексте Насалик напомнил, что правительство уже передало в парламент доработанный проект закона о рынке электроэнергии. «Мы расцениваем такие меры и шаги как элемент повышения энергетической безопасности нашей страны. Реформы, в частности в украинском газовом секторе, в конечном итоге позволят интегрировать его в единое европейское энергетическое пространство», - добавил министр.

Ранее Насалик уже отмечал, что считает реформу "Нафтогаза", формирование прозрачного рынка электроэнергии и рынка угля своей ключевой задачей на должности министра.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления НАК «Нафтогаз Украины» принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новый устав «Нафтогаза» является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы уже дала возможность получить 300 млн долл. кредита от ЕБРР, которые были потрачены на закупку 1,7 млрд куб. м газа в Европейском Союзе в 2015 году. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.

19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга. 25 марта номинационный комитет при Минэкономразвития отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета «Нафтогаза». Кроме того, в начале апреля в набсовет госхолдинга своих представителей делегировали Кабмин и Администрация президента. В частности, от правительства в набсовет вошла заместитель министра экономразвития Юлия Ковалив, от Администрации президента – экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. По мнению ряда источников в правительстве, Демчишин возглавит набсовет. Его первое заседание состоится 10-11 мая.