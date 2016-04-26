Кабмин должен продолжать ликвидировать махинаторские схемы бюджетных дотаций на газ для населения, - нардеп

Об этом заявил член бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат фракции "Народный фронт" Олег Медуница, комментируя обнародованные заместителем председателя правления "Нафтогаза Украины" Сергеем Коновцем данные о том, что Украина в 2005-2015 годах потратила $53,6 млрд на субсидирование газа для населения.

"Эта сумма в 53 миллиарда долларов демонстрирует масштаб махинаций, с которых десятилетиями питались коррупционеры и популисты в Украине. Разница между якобы социальными тарифами на газ и тепло для населения и реальной себестоимостью газа не падала на украинцев с неба, а вынималась из их же карманов в виде налогов и недоповышенных зарплат и пенсий", - подчеркнул он.

"Более того, в эту разницу были также заложены коррупционные сверхприбыли, которые выводились в карманы чиновников. Речь идет, например, о дополнительных расходах бюджета и госкомпаний на обслуживание кредитов - конечно же, в ручных коммерческих банках. Яценюк начал ломать эту многолетнюю махинацию своими реформами в "Нафтогазе", постепенной ликвидацией двойного тарифа на газ и тому подобное", - добавил Медуница.

Действующий Кабинет Министров, считает он, должен продолжить реформы Арсения Яценюка, направленные на адресную социальную защиту потребителей и демонополизацию рынка газа.

"Европейские реформы Яценюка предусматривают, в частности, прозрачные рыночные механизмы для защиты потребителей газа с низкими доходами. Во-первых, программа жилищных субсидий существенно расширена, а их оформление небывало упрощенно - сейчас эти субсидии получают более 6 миллионов семей. Это справедливая адресная социальная защита малообеспеченных. Вместо предыдущего азиатского принципа дотирования газовой цены для всех: от пенсионера до миллионера с зимним садом. При этом еще введена так называемая "социальная норма газа для отопления, которая выделяется на зимний сезон. Кабмин Яценюка в марте давал поручение разработать механизм переноса на будущие периоды неиспользованных объемов газа и сумм жилищных субсидий", - сказал Олег Медуница.

"Во-вторых, в законопроектах правительства Яценюка заложены предпосылки для появления конкуренции на розничном рынке газа. То есть, облгаз должен превратится из всесильного монополиста на транспортировщика. А потребитель сможет выбирать между поставщиками - владельцами газа, которые покупают его оптом на прозрачном рынке", - отметил он.

В-третьих, сказал Медуница, Правительство Яценюка первое, кто начал реальное льготное кредитование на энергомодернизацию жилья.

"Через программу "Сбербанка" выделено более 80 тысяч "теплых кредитов" на сумму более миллиарда гривен. Действующий Кабинет министров должен продолжить все эти реформы. "Народный фронт" проследит, чтобы это было сделано как можно быстрее, и полнее", - подчеркнул народный депутат.

Как известно, по данным заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Коновца, Украина в 2005-2015 годах потратила $53,6 млрд на субсидирование газа для населения. По данным Коновца, население в 2005-2015 годах заплатило за газ $10,9 млрд при общей стоимости потребленного ресурса $64,5 млрд. При этом еще около $5 млрд составили расходы "Нафтогаза Украины" на обслуживание кредитов, привлекаемых для оплаты газа.