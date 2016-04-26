Комитет Рады попытается вернуть на рассмотрение законопроект о моратории на взыскание долгов с "Энергоатома"

Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности намерен доработать ветированный законопроект о моратории на взыскание долгов с национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом”, сообщил на комитетских слушаниях 15 апреля заместитель главы комитета Александр Домбровский.

По его словам, малоизвестные компании пытаются добиться выплаты долгов “Энергоатома”, которые сформировались в 1990-х годах, что уже привело к блокированию всех счетов компании.

“Что касается ситуации с блокированием счетов. К сожалению, я должен констатировать, что законопроект по мораторию долгов “Энергоатома”, соавтором которого я был, не был подписан президентом в силу позиции Международного валютного фонда”, — сказал Домбровский. При этом он сообщил, что в ближайшее время должна быть проведена дискуссия для того, чтобы доработать законопроект и вернуть его в парламент.

По его словам, принятие законопроекта, должно решить проблему долгов “Энергоатома” хотя бы в 2016 году, а также развязать проблему неплатежей госпредприятия “Энергорынок” перед “Энергоатомом”.

Домбровский подчеркнул, что в настоящее время задолженность госпредприятия перед “Энергоатомом” составляет свыше 12 млрд грн. Кроме того, депутат рассказал, что комитет и новый глава Министерства энергетики Игорь Насалик намерены наработать предложения премьер-министру для решения основных проблем отрасли.

“Я думаю, что на следующей неделе мы будем иметь ряд решений на проблемы, которые необходимо решить”, — подытожил Домбровский.

Напомним, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество “Энергоатома” на общую сумму 200 миллиардов гривень, что фактически заблокировало финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в стране энергогенерирующей компании.

После этого премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и министру юстиции Павлу Петренко принять меры по защите государственных интересов из-за блокирования счетов “Энергоатома”.

Арест счетов и имущества был проведен при осуществлении исполнительного производства № 34029225 о взыскании 127,3 миллиона гривень с НАЭК “Энергоатом” в пользу компании “Укрэлектроват”.

По данным “Энергоатома”, арестованы счета компании, которые используются для выплаты заработной платы, а также счета со специальным режимом использования, которые вообще не подлежат аресту.

Апелляционный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение заявления Национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом” относительно постановления Шевченковского районного суда о взыскании с госкомпании 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности, и из-за которого все счета “Энергоатома” были заблокированы.

Порошенко 2 марта наложил вето на принятый парламентом в конце января 2016 года закон о продлении моратория на банкротство “Энергоатома”.