Глава "Энергоатома" в 30-ю годовщину аварии на ЧАЕС заверил в безопасности украинских атомных станций

Украина учла тяжелые уроки, полученные после катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, и в настоящее время главным приоритетом работы четырех отечественных АЭС является постоянное повышение уровня безопасности, четкое соблюдение правил и воплощение передовой мировой практики в эксплуатации станций.

Об этом говорится в обращении президента госкомпании «Энергоатом» Юрия Недашковского по случаю 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Он напомнил, что внепроектная авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС стала вызовом для существования и дальнейшего развития ядерной энергетики, заставила все мировое сообщество пересмотреть свое отношение к безопасной работе атомных электростанций.

«До сих пор атомщикам приходится упорно трудиться, чтобы завоевывать расположение мировой общественности к мирному использованию ядерной энергии. Вместе с тем, очевидно, что решение вопросов социально-экономического развития и борьба с негативными климатическими изменениями без атомной энергетики невозможны», - сказал Недашковский, которого цитирует пресс-служба.

«Мы учли тяжелые уроки Чернобыля. Сегодня в деятельности четырех украинских атомных электростанций наивысшим безусловным приоритетом является постоянное повышение уровня безопасности, соблюдение требований, норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, воплощение передовой международной практики и опыта эксплуатации», - отметил глава госкомпании.

По его словам, интенсивную работу в повышении безопасности «Энергоатом» осуществляет непрерывно, и ее результаты являются весомыми.

«Шесть лет назад в нашей стране впервые в мире в рамках совместного проекта Украина-ЕС-МАГАТЭ проведена уникальная по масштабам выполненных работ комплексная оценка безопасности всех украинских энергоблоков. На каждом из 15 действующих энергоблоков была проведена оценка состояния безопасности на основе самооценки и независимой проверки по таким направлениям, как проектная безопасность, эксплуатационная безопасность, обращение с РАО и снятие с эксплуатации», - сказал Недашковский.

Также он сообщил, что безопасность украинских АЭС после Чернобыля была подтверждена положительными выводами этой беспрецедентной комплексной проверки. Эксперты МАГАТЭ и ЕС установили практически полное соответствие всех энергоблоков украинских АЭС требованиям МАГАТЭ по ядерной безопасности, которые существовали в то время.

«Но новый опыт эксплуатации, в том числе международный, появляется постоянно: проводятся углубленные исследования безопасности, вводятся в действие новые нормативные документы, повышается уровень достижений науки и техники. Как следствие, атомщики всего мира и коллектив НАЭК «Энергоатом» никогда не остановятся на достигнутом», - добавил Недашковский.

Он сообщил, что после ратификации Украиной Конвенции о ядерной безопасности сейчас выполняется утвержденная на государственном уровне Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков АЭС, которая содержит все меры, необходимые для предотвращения аварий, произошедших на АЭС Три-Майл-Айленд, Чернобыль, Фукусима-Дайичи. Сегодня объем мероприятий по повышению безопасности на украинских энергоблоках четко определен, согласован с регулирующим органом, известны пути решения этих проблем, известно, какие технические средства требуются для этого. «Необходимо обеспечить только их надлежащее исполнение», - подчеркнул глава «Энергоатома».

Вместе с тем, он поблагодарил коллектив атомщиков за сплоченную работу и осознание высокого уровня своей ответственности по обеспечению безопасной, бесперебойной и надежной работы украинских АЭС. Также от имени коллектива НАЭК «Энергоатом» и от себя лично Недашковский выразил уважение и передал низкий поклон всем ликвидаторам Чернобыльской аварии, среди которых многие специалисты, которые и сегодня плодотворно и надежно работают в компании.

«Героический подвиг мужественных людей, которые, не жалея своего здоровья и жизни, стали на борьбу с катастрофой и сделали все возможное, чтобы предотвратить ее последствия, всегда будет жить в нашей памяти и наших сердцах. От всей души желаю всем чернобыльцам-ликвидаторам здоровья и благополучия. Хочу заверить вас, что компания «Энергоатом» всегда будет оказывать поддержку людям, судьбы которых связаны с ликвидацией аварии на ЧАЭС и ее последствий», - подытожил президент госкомпании.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.