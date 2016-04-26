В "любое удобное для Брюсселя время": Украина готова провести газовые переговоры с ЕС и Россией

Украина проинформировала Европейскую комиссию о готовности провести газовые переговоры в формате Украина – ЕС - Россия в «любое удобное для Брюсселя время», сообщил на своей странице в Facebook директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Бно-Айриян.

«Вчера мы обратились к руководству Еврокомиссии относительно готовности принять участие в переговорах в трехстороннем формате Украина-ЕС-РФ в газовой сфере в любое удобное для Брюсселя время», - написал чиновник.

Он также сообщил, что Украина направила соответствующее письмо на имя вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Письмо подписал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«В своем письме к Шефчовичу министр подчеркнул важную роль Еврокомиссии в вопросе деполитизации газовых отношений Украины и России и рассказал о продолжении ранее проводимой министерством политики в части взаимоотношений в газовой сфере в трехстороннем формате», - отметил Бно-Айриян.

По его словам, дата консультаций пока не определена. «Ждем новую дату консультаций - как в двустороннем формате, так и трехстороннем», - резюмировал он.

Ранее новоназначенный министр Насалик заявлял, что Украина не будет вести каких-либо переговоров по газовым вопросам с Россией до тех пор, пока не будет решен инициированный два года назад спор «Нафтогаза» с российским «Газпромом» в Арбитражной палате Стокгольма по цене и условиям поставки российского топлива в Украину. Объем взаимных исковых требований составляет порядка 30 млрд долл. от каждой стороны.

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В связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. На текущий момент в украинских хранилищах есть порядка 8,7 млрд кубометров газа. Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 млрд кубометров газа, причем этот объем могут закрыть только европейские поставщики.