Украина не сможет отказаться от атомной энергетики ни сегодня, ни завтра - Порошенко

14:04, 26 апреля 2016
Энергетика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ни сегодня, ни завтра Украина не сможет отказаться от атомной энергетики.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время мероприятий к 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

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"Жесткие и эффективные меры по ядерной безопасности должны быть ключевым приоритетом в области атомной энергетики", - заявил президент.

"Ясно, что ни сегодня, ни завтра Украина, диверсифицируя поставки энергоносителей и борясь за энергетическую независимость, не сможет отказаться от атомной энергетики. Но в то же время мы должны думать и о новых технологиях и новых альтернативах и нетрадиционных источниках энергии, повышении энергоэффективности", - сказал Порошенко.

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По его словам, вопрос энергосбережения сразу после праздников будет обсуждаться на заседании Национального совета реформ.

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