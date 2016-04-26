Китайская госкорпорация готова инвестировать в Украину, но сетует на правила игры

Об этом заявил Джейсон Джанг, глава правления корпорации во время визита в Одесскую область, где расположены генерирующие объекты корпорации, сообщает "Цензор.нет".

"Мы давно начали работать в Украине, и мы верим в вашу страну и ее успешное экономическое развитие. Но часто декларации украинской власти остаются только словами. Для улучшения инвестиционного климата необходимы реальные действия. Главные принципы: единые правила игры для всех, стабильность законодательства, защита вложенных в экономику средств", - отметил Джейсон Джанг.

СNBM International вложила в Украину около миллиарда долларов и является экономическим собственником крупных солнечных электростанций в Одесской области с 2014 года, добавил топ-менеджер. В ноябре прошлого года переход прав собственности одобрил Антимонопольный комитет, сейчас завершается оформление документов.

По данным СМИ, в Одесской области CNBM International владеет СЭС в Белгород-Днестровском районе, а также объектами в Арцизском районе ("Дунайская СЭС-1" и "Дунайская СЭС-2"), под Килией ("Приозерное 1" и "Приозерное-2") и Рени ("Лиманская энерджи 1" и "Лиманская энерджи 2").

CNBM является одним из крупнейших инвесторов на рынке солнечной энергетики в Украине. "Мы работаем по всему миру и поддерживаем инновации во всех отраслях. Наша компания на практике, через собственные проекты в Украине, показывает привязанность мировым ценностям по развитию "зеленых" технологий. Это позволит увеличить долю возобновляемой энергетики в энергобалансе стран, а также создаст эффективные инструменты в борьбе с глобальными климатическими изменениями", - отметил Джейсон Джанг.

По словам главы правления CNBM International, корпорация заинтересована в дальнейших инвестициях в энергетику и в другие высокотехнологичные отрасли Украины, однако для этого необходимо создать условия для возвратности и доходности уже вложенных средств.

Для справки. CNBM International входит в структуру Китайской национальной группы корпораций по строительным материалам ( CNBM), одной из крупнейших в Китае. Группа входит в список топ-500 компаний Fortune. CNBM International активно развивается в сфере возобновляемой энергетики, занимает первое место в Азии, и третье - в мире по производству ветряных лопастей, производит поли- и монокристаллические кремниевые, а также тонкопленочные солнечные батареи общей мощностью свыше 1000 МВт в год