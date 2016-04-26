"Укрнафта" начинает процесс реструктуризации компании

Крупнейшая отечественная нефтедобывающая компания «Укрнафта» с целью повышения эффективности своей работы и создания современной системы управления начинает процесс реструктуризации в центральном офисе компании

Об этом сообщила пресс-служба компании

«Новая структура нацелена на улучшение эффективности управления компанией. Это поможет упростить организационную систему и улучшить взаимодействие подразделений», - сказано в сообщении компании.

Согласно сообщению, изменения коснутся прежде всего подразделений аппарата управления, связанных с добычей и переработкой углеводородов, системы закупок, охраны труда и т.д.

«Впоследствии изменения коснутся всех структурных подразделений ПАО «Укрнафта»», - уточнила пресс-служба, добавив, что изменения предусматривают поощрение инициатив сотрудников и внедрение новой системы материальных и нематериальных вознаграждений, основанных на результатах работы каждого сотрудника.

Вместе с тем, в ходе реструктуризации в компании произойдет и сокращение сотрудников.

«Некоторые сокращения будут неизбежны, что приведет к уменьшению штата. В свою очередь, мы гарантируем индивидуальный подход к каждому сотруднику и достойную компенсацию в полном соответствии с украинским законодательством и коллективным договором», - заверил председатель правления «Укрнафты» Марк Роллинс, слова которого процитировала пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, в средине апреля «Укрнафта» заявила, что начинает процесс модернизации системы закупок компании.

Маркс Роллинс приступил к исполнению обязанностей председателя «Укрнафты» в сентябре 2015 года.

За это время новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

Однако из-за отказа «Нафтогаза Украины» погашать долг перед «Укрнафтой» в размере 50 млрд грн и сорванных по вине некоторых чиновников Минэнергоугля и НАК «Нафтогаза Украины» в 2015 году аукционов по продаже нефти и газа, у «Укрнафты» возник долг перед государством по уплате налогов.

По состоянию на 1 января 2016 года долг «Укрнафты» составлял свыше 10 млрд гривень.