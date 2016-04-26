Порошенко не исключает возможных кибератак на украинские АЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время мероприятий по случаю 30-й годовщины чернобыльской катастрофы.

Глава государства отметил, что необходимо осуществлять координацию мировых усилий и относительно новейших киберугроз, которые во времена Чернобыля для нас еще не существовали.

«Если вирус BlackEnergy использовали для атаки на наши облэнерго то где гарантии, что подобные технологии не угрожают и атомным станциям?», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года украинское предприятие «Прикарпатьеоблэнерго» сообщило о том, что хакеры осуществили нападение на его компьютерную систему, в результате чего около 700 тысяч жителей Ивано-Франковской области остались без электроэнергии.

По данным Госспецсвязи, кроме «Прикарпатьеоблэнерго», кибернападениям подверглись также «Киевоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго» и «Харьковоблэнерго».

Служба безопасности Украины 28 декабря заявила, что попытка уничтожения компьютерной сети объектов энергетического комплекса совершили российские спецслужбы.

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16 января 2016 года IT-специалисты аэропорта «Борисполь» обнаружили признаки хакерского проникновения в информационные системы аэропорта с использованием того же вируса, что и в случае нападений на объекты энергетического комплекса.

20 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» проинформировала команду реагирования на компьютерные происшествия CERT-UA при Госспецсвязи об очередной хакерской атаке, в ходе которой злоумышленники от имени «Укрэнерго» присылали на электронные адреса предприятий электроэнергетики зараженный вирусом файл.

12 февраля заместитель министра энергетики США Элизабет Шервуд-Рэндалл в своей презентации на встрече с представителями энергетической отрасли заявила, что за кибернападениями на объекты украинской энергетики стоят российские хакеры.