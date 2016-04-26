На Винничине в этом году планируется перевести на альтернативные виды топлива еще 47 котельных
На Винничине в течение первого квартала завершились работы по переводу 15 котельных на альтернативные виды топлива на сумму 10 млн грн.
Работы должны быть завершены до начала нового отопительного сезона, то есть до IV квартала 2016 года”, - отмечает председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий.
“В этом году мы планируем перевести на альтернативу 47 котельных бюджетных учреждений. Работы обойдутся в 36,5 млн грн. Однако, это даст возможность сэкономить 2 млн кубических метров природного газа в год. В I квартале уже завершены работы по переводу 15 котельных на альтернативные виды топлива на сумму 10 млн грн. Планируем в течение II и III кварталов переводить на альтернативные виды топлива по 16 котельных, которые сейчас работают на газу.
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Руководитель области отметил также, что на начало 2016 года - 369 котельных переведено на альтернативу, в том числе в 2015 году - 75. Ежегодная экономия потребления природного газа достигает 7 млн кубических м.
В целом в области 948 единиц котельных, из них 253 на газ, 302 - на традиционном твердом топливе (уголь), 369 - на альтернативе (солома, древесина, брикеты), 24 - на электроэнергии.