На Винничине в этом году планируется перевести на альтернативные виды топлива еще 47 котельных

Работы должны быть завершены до начала нового отопительного сезона, то есть до IV квартала 2016 года”, - отмечает председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий.

“В этом году мы планируем перевести на альтернативу 47 котельных бюджетных учреждений. Работы обойдутся в 36,5 млн грн. Однако, это даст возможность сэкономить 2 млн кубических метров природного газа в год. В I квартале уже завершены работы по переводу 15 котельных на альтернативные виды топлива на сумму 10 млн грн. Планируем в течение II и III кварталов переводить на альтернативные виды топлива по 16 котельных, которые сейчас работают на газу.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" подсчитали, сколько стоил бюджету дешевый газ для населения: почти $54 миллиарда за 10 лет

Руководитель области отметил также, что на начало 2016 года - 369 котельных переведено на альтернативу, в том числе в 2015 году - 75. Ежегодная экономия потребления природного газа достигает 7 млн кубических м.

В целом в области 948 единиц котельных, из них 253 на газ, 302 - на традиционном твердом топливе (уголь), 369 - на альтернативе (солома, древесина, брикеты), 24 - на электроэнергии.