Около 200 работников АЭС пикетируют здание Минюста требуя разблокировать счета "Энергоатома"

Около 200 работников украинских атомных электростанций пикетируют здание Министерства юстиции в Киеве на ул. Городецкого с требованием принять меры для скорейшей разблокировки счетов госкомпании "Энергоатом", являющейся оператором всех действующих АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, на пикет собрались работники всех действующих атомных станций Украины - Ривненской, Хмельницкой, Южно-Украинской и Запорожской. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Нет произволу чиновников исполнительной службы Министерства юстиции", "Нет второму Чернобылю", а также выкрикивают: "Петренко, выходи".

По словам главы профсоюзного комитета "Энергоатома" Алексея Лыча, эта акция является предупредительной и вызвана тем, что арест счетов компании привел к проблеме расчетов за закупку нового ядерного топлива для АЭС, а также вывоза отработанного ядерного топлива. Лыч сообщил, что Минюст не выполнил поручение Арсения Яценюка, который заявлял о необходимости разрешить ситуацию с блокированием счетов госкомпании.

При этом он подчеркнул, что последний раз работники АЭС выходили на пикеты в 1999 году, когда им задерживали выплату зарплаты.

После непродолжительного пикета его участники в 14:40 направились к другому зданию Минюста, которое расположено в Рыльском переулке. Там группу представителей "Энергоатома" также не пустили внутрь для проведения переговоров, и по состоянию на 15:30 работники начали расходиться.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля работники исполнительной дирекции по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок НАЭК "Энергоатом" передали министру юстиции Украины Павлу Петренко открытое письмо с требованием вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг взыскания с "Энергоатома" в пользу ЗАО "Совместное предприятие "Укрэлектроватт" сомнительной задолженности в размере 127,3 миллиона гривень. Соответствующее исполнительное производство открыто отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины о принудительном исполнении приказа Хозяйственного суда Киева от 4 августа 2011 года.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании.

В "Энергоатоме" отмечают, что отдельного внимания требует факт потери возможности на законодательном уровне предотвратить крайне негативные для государства последствия. Дело в том, что 2 марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании, отмечают в "Энергоатоме".

4 августа 2011 года решением Хозяйственного суда Киева с "Энергоатома" в пользу "Укрэлектроватт" было взыскано 127,3 миллиона гривень. Этот долг не подтвержден никакими первичными бухгалтерскими документами, а задолженность в размере 2,5 миллиона гривень, которая числилась в бухгалтерском учете "Энергоатома", в 2004 году была списана в связи с истечением сроков исковой давности. Увеличение суммы взыскания стало возможным в результате проведения судебной экспертизы единолично экспертом, заключение которого Министерство юстиции Украины в 2014 году поставило под сомнение. В 2014 году по поводу искусственного создания долговых обязательств по заявлению "Энергоатома" Управлением полиции в Шевченковском районе Киева было возбуждено уголовное производство.

Между тем сообщается, что против должностных лиц "Укрэлектроватта" расследуется еще одно уголовное производство, возбужденное следственным управлением финансовых расследований Межрегионального главного управления ГФС - Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков по факту совершения уголовного правонарушения в связи с уменьшением базы налогообложения и неуплатой налогов.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что несмотря на неопровержимые доказательства совершения преступлений и многочисленные обращения компании, расследование обоих производств неправомерно задерживается.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.