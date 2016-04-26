НКРЭКУ с мая повышает тариф на отпуск электроэнергии атомными станциями

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 мая 2016 года повышает тариф на отпуск электроэнергии для госкомпании "Энергоатом", оператора всей действующих АЭС Украины, на 8,4%, - до 45,42 копейки за кВт-ч с 41,9 копейки за кВт-ч.

Соответствующее решение комиссия приняла 26 апреля.

По информации пресс-службы "Энергоатома", НКРЭКУ учла в повышенном тарифе средства на проект строительства брызгальных бассейнов на Южно-Украинской АЭС, обеспечила частичное финансирование Комплексной (сводной) программы финансирования безопасности энергоблоков атомных станций, но при этом в новом тарифе, как и в предыдущих, не были учтены средства, которые необходимы "Энергоатому" для строительства Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива с отечественных АЭС.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ с 1 января 2016 года снизила тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома" на 0,7%, - до 41,9 копейки за кВт-ч с 42,21 копейки за кВт-ч.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства порядка 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.