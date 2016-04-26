Как Саудовская Аравия планирует отойти от нефти - Süddeutsche Zeitung

Об этом пишет Пауль-Антон Крюгер в статье "Как Саудовская Аравия планирует отойти от нефти", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

"Встреча с будущим сегодня" - это заголовок в англоязычном журнале "ArabNews", с фотографией Мухаммада ибн Салмана (сына короля), министра обороны и заместителя кронпринца, и что еще важнее – главы Совета по экономическим вопросам и развитию. В этой роли в понедельник вечером, он хотел представить программу "Saudi Vision 2030", всеобъемлющий план, который был объявлен самой масштабной инициативой по реформированию экономики и общества в истории консервативного королевства; правительство одобрило его в понедельник.

Об основных элементах программы 31-летний принц недавно рассказывал в двухчасовом интервью информационному агентству Bloomberg, а телеканал "Аль-Арабия" заранее показал отрывки из разговора с принцем. Основная задача плана – снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти. Уже в 2020 году поступления из других источников должны составить 100 миллиардов долларов, что приведет к сбалансированию бюджета. Через 20 лет экономика больше не будет в большей степени зависеть от нефти, сказал Мухаммад ибн Салман.

Саудовская Аравия пострадала от падения цен на нефть

Долгое время налоги на экспорт нефти составляли 90% государственных доходов; после снижения цен на нефть с более чем $ 110 за баррель до менее $ 30, доходы еще в 2015 году упали до уровня ниже 70%. Саудовская Аравия зафиксировала дефицит бюджета в размере $ 98 млрд – при бюджете в 300 миллиардов и производительности экономики около 660 млрд.

Экономический советник принца сказал, что в первой половине года королевство сжигало до $30 млрд из своих валютных резервов каждый месяц, чтобы заполнить этот пробел. Бюджет на 2016 год был сокращен на 15%. В то же время принц полностью изменил процесс закупок в армии, который он, как и многие другие государственные учреждения, считает неэффективным и расточительным. Целью является развитие собственной оборонной промышленности.

Планы ибн Салмана ставят под сомнение саудовский общественный договор

Ядром диверсификации экономики должен стать новый государственный фонд с двумя триллионами долларов. Он бесспорно будет самым большим фондом такого рода в мире, этот капитал будет наполовину вложен в иностранные компании, в основном - за пределами нефтяной промышленности. Доходы от инвестиций должны стать самым важным финансовым источником государства. Деньги для этого частично должны поступать из валютных резервов и от реструктуризации существующих фондов, кроме того, в 2017 году принц Мухаммад также хочет вывести на биржу "менее пяти процентов" государственной нефтяной компании "Saudi Aramco". Он заявил, что их ценность составляет более двух триллионов долларов.

Государственные авиа- и телекоммуникационные компании должны быть приватизированы, впрочем, как и медицина, которая сейчас бесплатна для граждан. Королевство с небольшим внешним долгом в 2016 году возьмет на международных финансовых рынках еще десять миллиардов долларов.

Ибн Салман хочет сократить огромные дотации

Принц объявил, что государство продолжит сокращать дотации, благодаря которым саудовцы до сих пор очень мало платили за топливо, воду, электроэнергию и основные продукты питания. Таким образом, экономия за год составит $30 млрд, еще $10 млрд в бюджет в 2020 году должны принести налоги на предметы роскоши и вредные для здоровья продукты, вроде безалкогольных газированных напитков. Однако, принц нарушает неписаный общественный договор королевства, даже если по-прежнему не будет никаких налогов на доходы физических лиц.

До сих пор королевская семья покупала голоса граждан с помощью всеобъемлющего социального обеспечения. Повышение цен на воду и энергоносители уже в некоторой степени вызвало недовольство, поэтому на выходных король Салман уволил министра Абдаллаха аль-Хасина. В то же время королевство хочет инвестировать более $100 миллиардов в разработку возобновляемых источников энергии, которые к 2020 году покроют четверть спроса на энергию. Таким образом, можно экономить запасы нефти, поскольку в настоящее время Саудовская Аравия использует около четверти добытой нефти для собственного обеспечения.

Больше возможностей для женщин и иностранцев

Помимо экономических реформ, план принца также предусматривает далекоидущие изменения в обществе. Оно должно быть преобразовано в просвещенное общество, которое уже пытается создать соседний Катар. Женщины должны получать больше возможностей для работы; Bloomberg цитирует слова собеседника принца, который говорит, что ибн Салман в перспективе хочет отменить запрет на вождение для женщин. А недавно были урезаны полномочия религиозной полиции, которую так ненавидит, прежде всего, молодое население.

Иностранцы из арабских и мусульманских стран в будущем смогут работать в Саудовской Аравии со специальным разрешением, вроде грин-карты. Работодатели должны будут платить налоги государству, если они не выполнят определенные квоты по найму саудовских работников. Создание миллионов новых рабочих мест для хорошо образованного (часто за границей) молодого поколения – одна из самых трудных задач для Саудовской Аравии. Каждый второй житель страны младше 25 лет, около двух третей работающих саудовцев наняты государством, которое зачастую платит более высокую заработную плату, чем в частном секторе. Кроме того, страна должна быть открыта для определенных видов туризма.

Дипломаты в Эр-Рияде говорят, что необходимо подождать и посмотреть, насколько существенной будет программа реформ – и что из этого будет реализовано. Королевство в прошлом неоднократно объявляло о реформах, которые призваны снизить зависимость от нефти и увеличить процент саудовцев, работающих в частном секторе. Тем не менее, после восхождения на трон, король Салман отменил несколько десятков консультативных органов, и сосредоточил власть в руках двух советов. Совет по экономическим вопросам и развитию возглавляет его второй сын, Мухаммад ибн Салман, а Совет по вопросам политики и безопасности – министр внутренних дел и наследный принц Мухаммад ибн Наиф. Через 4-6 недель состоится конкретизация планов на ближайшие пять лет.