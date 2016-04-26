Казначейство вместо "Энергоатома" выплатило Евратому 1,2 млн евро на погашение кредита из-за блокирования счетов госкомпании

Об этом на запрос УНИАН сообщила пресс-служба «Энергоатома».

Согласно сообщению, «Энергоатом» не выплатил Евратому 1,190 млн евро по кредиту на повышение безопасности блоков №2 Хмельницкой АЭС и №4 Ривненской АЭС. А это в свою очередь привело к гарантийному случаю, при котором ответственность переносится на государство как гаранта выполнения данного соглашения.

«Согласно гарантийному соглашению с Евратомом, гарантом у нас выступает Министерство финансов, поэтому Казначейство Украины заплатило как проценты, так и тело кредита, иначе нам грозил бы дефолт», - отметили в «Энергоатоме».

В пресс-службе также подчеркнули, что данная ситуация подрывает репутацию не только госкомпании, но и Украины в целом.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля работники исполнительной дирекции по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок НАЭК «Энергоатом» передали министру юстиции Украины Павлу Петренко открытое письмо с требованием вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг взыскания с «Энергоатома» в пользу ЗАО «Совместное предприятие «Укрэлектроватт» сомнительной задолженности в размере 127,3 млн грн. Соответствующее исполнительное производство открыто отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины о принудительном исполнении приказа Хозяйственного суда Киева от 4 августа 2011 года.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании.

В «Энергоатоме» отмечают, что отдельного внимания требует факт потери возможности на законодательном уровне предотвратить крайне негативные для государства последствия. Дело в том, что 2 марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании, отмечают в «Энергоатоме».

4 августа 2011 года решением Хозяйственного суда Киева с «Энергоатома» в пользу «Укрэлектроватт» было взыскано 127,3 млн грн. Этот долг не подтвержден никакими первичными бухгалтерскими документами, а задолженность в размере 2,5 млн грн, которая числилась в бухгалтерском учете «Энергоатома», в 2004 году была списана в связи с истечением сроков исковой давности. Увеличение суммы взыскания стало возможным в результате проведения судебной экспертизы единолично экспертом, заключение которого Министерство юстиции Украины в 2014 году поставило под сомнение. В 2014 году по поводу искусственного создания долговых обязательств по заявлению «Энергоатома» Управлением полиции в Шевченковском районе Киева было возбуждено уголовное производство.

Между тем сообщается, что против должностных лиц «Укрэлектроватта» расследуется еще одно уголовное производство, возбужденное следственным управлением финансовых расследований Межрегионального главного управления ГФС - Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков по факту совершения уголовного правонарушения в связи с уменьшением базы налогообложения и неуплатой налогов.

В «Энергоатоме» подчеркивабют, что несмотря на неопровержимые доказательства совершения преступлений и многочисленные обращения компании, расследование обоих производств неправомерно задерживается.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.