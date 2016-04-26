"Киевэнерго" Ахметова увеличила убыток почти на 15%

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, в январе-марте 2016 года получила чистый убыток в размере 51,4 миллиона гривень, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года, сообщает пресс-служба компании.

"На получение данного финансового результата "Киевэнерго" в I квартале 2016 года повлиял в основном рост резервов на безнадежную дебиторскую задолженность. По итогам января-марта задолженность потребителей компании за использованную электрическую энергию увеличилась на 12,7%, а за тепловую энергию - на 54,1%", - уточнили в компании.

Также сообщается, что выручка "Киевэнерго" от реализации продукции составила 7,436 миллиарда гривень. По сравнению с январем-мартом 2015 года она увеличилась на 21,2%, тогда как рост себестоимости продукции составил 32,5%.

"Существенный рост себестоимости реализованной продукции по итогам I квартала обусловлен в первую очередь повышением тарифов на газ, используемый компанией для производства тепла и электроэнергии, а также ростом стоимости электроэнергии, приобретенной в оптовом рынке для дальнейшей поставки конечным потребителям", - добавили в "Киевэнерго", напомнив, что компания закупает газ и электроэнергию по тарифам, установленным Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В сообщении подчеркивается, что все расчеты потребителей за предоставленные компанией услуги происходят через специальные счета, с которых средства автоматически направляются на оплату энергоносителей в соответствии с утвержденными НКРЭКУ нормативами.

"В результате такой политики в "Киевэнерго" остается лишь около 10% средств, уплаченных потребителями. Они направляются на реконструкции сетей и оборудования, устранение аварийных ситуаций и выплату заработной платы", - рассказали в "Киевэнерго".

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Как сообщал УНИАН, "Киевэнерго" в 2015 году получила чистый убыток в размере 1,6 миллиарда гривень, тогда как 2014 год компания завершила с чистой прибылью в 83,7 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тысячи километров.

Производство тепловой энергии "Киевэнерго" осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тысячи километров (в двухтрубном измерении). Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).