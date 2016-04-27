Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть

Всемирный банк повысил прогноз цены на нефть на $4 — с $37 до $41 за баррель. Об этом говорится на сайте финансовой организации, передает РБК.

Повышение прогнозной цены на 2016 год связывается с ожиданиями снижения переизбытка нефти на рынке.

"На фоне улучшения ожиданий и ослабления доллара Всемирный банк повышает прогноз цены на нефть на 2016 год до $41 за баррель с $37, в то время как ожидается, что переизбыток на рынках будет сокращаться", — отмечается в сообщении.

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По словам главного экономиста Всемирного банка и ведущего автора прогноза Джона Баффеса, организация ожидает "немного более высокие цены на энергоносители" в течение года из-за восстановления баланса после периода избыточного предложения. "В то же время цены на энергоносители могут упасть еще ниже, если страны ОПЕК значительно увеличат производство, а производство стран, не являющихся членами ОПЕК, не упадет, как ожидается", — отметил он.

Цена на энергоносители, включая нефть, газ и уголь снизится на 19,3% в 2016 году по сравнению с предыдущим годом — это "более постепенное падение, чем 24,7%-ое падение по январскому прогнозу", отмечают в ВБ.

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Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent на закрытии торгов лондонской биржи ICE выросла на 2,8% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Стоимость барреля составила $45,8 за баррель.