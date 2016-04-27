Ситуация в Венесуэле обостряется: рабочая неделя госслужащих сокращена до двух дней

Правительство Венесуэлы на экономии потребления электроэнергии приняло решение временно сократить до двух дней рабочую неделю государственных служащих, передает Reuters.

Вице-президент Венесуэлы в ходе визита на ГЭС в Гури объявил в телеобращении, что госслужащие будут работать только в понедельник и вторник. Останутся открыты лишь ведомства, отвечающие за жизненно важные сферы, в том числе питание. Сокращены также занятия в школах.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро уже сокращал рабочую неделю для 2,8 миллиона государственных служащих до трех дней.

Читайте такжеИнфляция в Венесуэле составит рекордные 720% - МВФИз-за засухи, которую сейчас переживает Венесуэла, уровень воды на плотине главной гидроэлектростанции в Гури сократился до критического уровня. ГЭС обеспечивает около двух третей энергетических потребностей страны.

Нехватка воды и отключение электричества добавили трудностей Венесуэле с 30-миллионым населением.

Страна сейчас переживает глубокий кризис: дефицит продуктов и лекарств, резкий рост цен, длинные очереди в магазинах за товаром по карточкам.