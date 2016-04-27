Ситуация в Венесуэле обостряется: рабочая неделя госслужащих сокращена до двух дней
Из-за засухи уровень воды на плотине главной гидроэлектростанции страны сократился до критического уровня.
Правительство Венесуэлы на экономии потребления электроэнергии приняло решение временно сократить до двух дней рабочую неделю государственных служащих, передает Reuters.
Вице-президент Венесуэлы в ходе визита на ГЭС в Гури объявил в телеобращении, что госслужащие будут работать только в понедельник и вторник. Останутся открыты лишь ведомства, отвечающие за жизненно важные сферы, в том числе питание. Сокращены также занятия в школах.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро уже сокращал рабочую неделю для 2,8 миллиона государственных служащих до трех дней.
Читайте такжеИнфляция в Венесуэле составит рекордные 720% - МВФИз-за засухи, которую сейчас переживает Венесуэла, уровень воды на плотине главной гидроэлектростанции в Гури сократился до критического уровня. ГЭС обеспечивает около двух третей энергетических потребностей страны.
Нехватка воды и отключение электричества добавили трудностей Венесуэле с 30-миллионым населением.
Страна сейчас переживает глубокий кризис: дефицит продуктов и лекарств, резкий рост цен, длинные очереди в магазинах за товаром по карточкам.