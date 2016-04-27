Цены на нефть держатся вблизи пиков года - сегодня подскочили на полдоллара

Цены на нефть выросли примерно на полдоллара в среду, оставаясь вблизи пиков 2016 года благодаря улучшению настроений инвесторов и ослаблению доллара, хотя аналитики предупредили, что апрельская тенденция к повышению вскоре может сойти на нет.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,57 до $46,31 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть прибавили $0,51 до $44,55 за баррель, сообщает Рейтер.

Нефть Brent получила поддержку благодаря сообщениям о том, что Саудовская Аравия и Кувейт, похоже, не приблизились к возобновлению эксплуатации совместного месторождения Хафджи, которое производило 280.000-300.000 баррелей в сутки до вынужденного закрытия в октябре 2014 года из-за проблем с окружающей средой.

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Запасы нефти в США снизились на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

По данным API, запасы нефти упали на 1,1 миллиона баррелей до 538,4 миллиона за неделю, завершившуюся 22 апреля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,4 миллиона баррелей.

Brent и WTI удерживались вблизи пиков 2016 года в $46,49 и $44,83 соответственно, достигнутых на предыдущей сессии.

По словам аналитиков, помимо сильного аппетита к инвестициям, нефтяные котировки поддерживало ослабление доллара.

"Настроения продолжают улучшаться на фоне заявления BP о возможном восстановлении равновесия на рынке к концу года", - сообщили аналитики ANZ в среду.