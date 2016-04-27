Кабмин сделает больше, чем требует МВФ: повысит тарифы на газ для населения до 100% рыночной цены - СМИ

В среду правительство Гройсмана может выполнить одно из важнейших требований МВФ – повысить тарифы на газ для населения до 100% паритета импорта, пишет "Экономическая правда".

Как отмечается, повышения планировалось с 1 апреля этого года до 75% паритета, однако правительство Арсения Яценюка отложило его на месяц.

"В разгар политического кризиса оставил это непопулярное решение для преемников. Этакая маленькая месть", - саркастически пояснил собеседник ЭП в Минфине.

По сути, повышая тарифы до 100%, Кабмин сделает даже больше, чем от него требует МВФ.

"Чтобы пройти весь негатив сразу и не растягивать на два года. Но люди еще не приспособились к нынешним ценам. Плюс в этом году была теплая зима. Я боюсь, что мы войдем в кризис неплатежей", - пояснил в разговоре с ЭП один из членов правительства.

По его словам, спор по повышению "паритета" - до 75% или 100% - обсуждался до последнего. Это, во-первых.

Во-вторых, цена импортируемого газа снизилась больше и быстрее, чем ожидалось. Поэтому сейчас как раз возможно повысить внутреннюю цену и при этом выйти на нулевой финансовый баланс НАК.

Еще один момент с тарифами направления касается субсидий для населения на оплату коммунальных услуг. С одной стороны повышение тарифов означает увеличение расходов госбюджета на выплату субсидий.

С другой стороны, повышение цены приводит к повышению уровня энергоэффективности.

Есть ожидания, что в этом году население массово отреагирует на повышение тарифов в 2014-2016 годах, и начнет экономить. Просчитать этот эффект сложно, но в конечном результате снижения потребления может частично нивелировать необходимость увеличения субсидий.

Паритет импорта - это цена импортного топлива плюс НДС и плюс стоимость транспортировки газа. Сейчас импортное топливо стоит 210 долларов, а доставка - около 900 грн.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд обеспокоен отсутствием решения Кабинета министров о повышении тарифов на природный газ для населения с 1 апреля.

Кроме того, ранее Гройсман сообщил, что повышение тарифов на газ необходимо.