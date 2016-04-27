Кабмин повысил цены на газ для населения

Кабинет министров Украины, как и планировал, установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

«Исходя из прогнозируемой цены на газ на европейском рынке, а также расходов на транспортировку газа до западной границы Украины, цена газа как товара устанавливается на уровне 4942 грн за тысячу кубометров, - сказал, представляя решение правительства, Степан Кубив. - Предельный размер розничных цен на газ с учетом всех тарифов и НДС для бытовых потребителей устанавливается на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. При этом для бытовых потребителей розничная цена уменьшается с 71,89 грн за кубометр до 68,79 грн за кубометр. Это отвечает импортному паритету и полностью нивелирует возможные коррупционные риски по разнице цены за газ».

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Кубив также отметил, что для религиозных организаций цена на газ устанавливается на уровне 3913 грн за тысячу кубометров, кроме объемов, которые используются для производственной и коммерческой деятельности. Цена газа для НАК «Нафтогаз Украины», используемого для производства тепла и горячей воды, составит 4942 грн за тысячу кубометров без учета тарифов на услуги транспортировки и надбавок к цене топлива.

По словам Кубива, средняя прогнозируемая цена импортируемого в Украину природного газа с мая по декабрь 2016 года составит 185 долл. за тысячу кубометров.

Как отметил глава правительства Гройсман, установление единой цены на газ почувствуют только те, кто наживался на разнице в ценах. При этом он напомнил, что общий объем средств, потраченных на компенсацию разницы между рыночной ценой на газ и ценой его фактической реализации, уже достиг порядка 50 млрд долл.

Ранее глава правительства отмечал, что установление обоснованных тарифов и цен на энергоносители, особенно на газ, позволит искоренить коррупцию в энергетической сфере. По словам Гройсмана, Украина взяла на себя обязательство обеспечить 100-процентное соответствие тарифов стоимости энергоносителей, а необоснованные тарифы – это поле для популизма и коррупции. При этом Гройсман подчеркнул, что выступает за прозрачность формирования тарифов и не допустит злоупотреблений в ценообразовании.

Вопрос формирования тарифов является одним из наиболее дискуссионных. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине до рыночного уровня является одним из пунктов программы реформ, утвержденной ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом. Повышение проходит поэтапно с одновременной реализацией программы предоставления субсидий для наиболее уязвимых в финансовом отношении слоев населения.