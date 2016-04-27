Коболев о переговорах с "Газпромом": речь пойдет о транзите газа, а не о его закупке

Государственный холдинг «Нафтогаз Украины» ожидает проведения переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом», однако речь на них пойдет, скорее всего, об условиях транзита газа по территории Украины, а не о его закупке для украинских потребителей, сообщил журналистам глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Наша позиция такова, что мы ждем переговоров с «Газпромом» и надеемся, что они состояться. Основным поводом переговоров станет транзит газа, а не его закупка. Мы себя комфортно чувствуем с европейскими потоками, – сказал Коболев. – А вот потребность (обсуждения – УНИАН) транзита очень высокая».

При этом глава «Нафтогаза» отказался спрогнозировать возможную дату переговоров. «Сейчас весь вопрос не в Брюсселе, а в Москве, когда Москва согласится на переговоры. Пока Москва все приглашения Брюсселя игнорирует», – сказал Коболев.

Ранее директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Бно-Айриян сообщил, что Украина проинформировала Европейскую комиссию о готовности провести газовые переговоры в формате Украина – ЕС – Россия в «любое удобное для Брюсселя время». Украина направила соответствующее письмо на имя вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Письмо подписал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

В то же время в середине апреля Насалик заявил, что Украина не будет вести каких-либо переговоров по газовым вопросам с Россией до тех пор, пока не будет решен инициированный два года назад спор «Нафтогаза» с российским «Газпромом» в Арбитражной палате Стокгольма по цене и условиям поставки российского топлива в Украину. Объем взаимных исковых требований составляет порядка 30 млрд долл. от каждой стороны.