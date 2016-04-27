Министр энергетики прокомментировал повышение цен на газ для населения

Решением о повышении цен на газ для населения до рыночного уровня - до 6 879 грн за тыс. кубометров - правительство поставило точку в спекуляциях на газовом рынке Украины, что также позволит сделать эту отрасль более инвестиционно-привлекательной.

Об этом в ходе заседания правительства сказал глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Сегодня мы поставили точку в спекуляциях на газовом рынке. Именно сегодня начнется период инвестирования в экономику и добычу природного газа в Украину», - сказал министр.

При этом он напомнил, что с 1992 года в Украине начался процесс формирования олигархических финансово-промышленных групп, которые активно зарабатывали на четырех отраслях – газовой, угольной, энергетической и металлургической.

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Как отметил Насалик, повышение цен на газ, а также дальнейшая реформа рынка электроэнергии и угля, позволят в Украине уменьшить влияние ФПГ в других секторах энергетики.