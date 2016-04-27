"Подарки" к Пасхе от Кабмина Гройсмана: в Украине резко дорожает газ и отопление

Кабинет министров Украины, как и планировал, установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

«Исходя из прогнозируемой цены на газ на европейском рынке, а также расходов на транспортировку газа до западной границы Украины, цена газа как товара устанавливается на уровне 4942 грн за тысячу кубометров, - сказал, представляя решение правительства, Степан Кубив. - Предельный размер розничных цен на газ с учетом всех тарифов и НДС для бытовых потребителей устанавливается на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. При этом для бытовых потребителей розничная цена уменьшается с 71,89 грн за кубометр до 68,79 грн за кубометр. Это отвечает импортному паритету и полностью нивелирует возможные коррупционные риски по разнице цены за газ».

Кубив также отметил, что для религиозных организаций цена на газ устанавливается на уровне 3913 грн за тысячу кубометров, кроме объемов, которые используются для производственной и коммерческой деятельности. Цена газа для НАК «Нафтогаз Украины», используемого для производства тепла и горячей воды, составит 4942 грн за тысячу кубометров без учета тарифов на услуги транспортировки и надбавок к цене топлива.

По словам Кубива, средняя прогнозируемая цена импортируемого в Украину природного газа с мая по декабрь 2016 года составит 185 долл. за тысячу кубометров.

Кабмин поднял цену на газ до 100% рыночной цены. Повышения планировалось с 1 апреля этого года до 75% паритета, однако правительство Арсения Яценюка отложило его на месяц.

По сути, повышая тарифы до 100%, Кабмин сделает даже больше, чем от него требует МВФ.

В Минэкономразвития сообщили, что после принятия Кабмином решения о повышении цен на газ для населения с 1 мая до рыночного уровня стоимость тепловой энергии для населения увеличивается на 60% – до 1041 грн/Гкал с 652 грн/Гкал.

Также Кабмин сегодня изменил нормы потребления коммунальных услуг, которые устанавливаются государством для расчета размера субсидий для населения.

Вопрос формирования тарифов является одним из наиболее дискуссионных. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине до рыночного уровня является одним из пунктов программы реформ, утвержденной ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом. Повышение проходит поэтапно с одновременной реализацией программы предоставления субсидий для наиболее уязвимых в финансовом отношении слоев населения.