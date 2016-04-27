Bloomberg назвал магическую цену на нефть для начала восстановления отрасли

Об этом пишет Дэвид Виз в статье "$50 за баррель – магическая цена на нефть для восстановления отрасли", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

"British Petroleum", владелец вышек "Nabors Industries Ltd." и геолого-разведывательная компания "Pioneer Natural Resources Co." в течение последних 24 часов заявили, что цены выше $50 будут способствовать росту добычи и обеспечат необходимый импульс для денежных потоков. При цене на нефть близкой к $ 45 за баррель, промышленность сокращала расходы, чтобы оставаться конкурентоспособной, и сейчас готова к стабильности на уровне цен, которые составляют менее половины средних показателей 2014 года.

При средней цене в $53 за баррель нефти 50 крупнейших публичных компаний в мире в этой отрасли смогут остановить потерю денежных средств, говорит консультант компании Wood Mackenzie Ltd. Nabors, которая владеет самым большим в мире комплексом наземных буровых установок. Он сказал, что компания уже вела переговоры с несколькими крупными клиентами о планах по возобновлению работы во второй половине года, если цены "уверенно" вырастут выше $50.

"Дело не просто в том, чтобы приблизиться к отметке в $ 50", - сказал Фрейзер МакКей, вице-президент по корпоративному анализу в Wood Mackenzie в Хьюстоне. "Речь идет о том, чтобы приблизиться, сохранить и иметь представление о будущих ценах выше $ 50 за баррель, прежде чем начинать проекты, которые рассчитаны на цены $ 50 за баррель".

Сокращение расходов

В прошлом году мировая нефтяная промышленность сократила расходы более чем на $ 100 млрд, и, чтобы выжить, продолжает сокращение в этом году. Schlumberger Ltd. назвали это худшим финансовым кризисом в истории отрасли. Только в Северной Америке, расходы, как ожидается, сократятся на половину по сравнению с прошлым годом.

Цены выросли примерно на две трети от 12-летнего минимума. Во вторник Brent, международный эталон, торговался выше $ 45 за баррель. Повышение позволило ВР и Pioneer прогнозировать возможное восстановление, когда на этой неделе они выпустили отчет о доходах за первый квартал.

В следующем году, ВР сможет сбалансировать денежный поток с выплатами акционерам и капитальными расходами при цене на нефть в $ 50-55 за баррель, по сравнению с предыдущей оценкой в $ 60, сказал лондонский эксперт. Pioneer планирует добавить целых 10 установок горизонтального бурения, когда нефть достигнет $ 50. Перспективы спроса и предложения нефти положительные, сообщила компания в понедельник в своем отчете о прибыли.

За каждые $ 5, на которые повышается цена на нефть, при базовом уровне в $ 37, Continental Resources Inc. получает еще около $ 200 млн дохода, заявил в прошлом месяце главный операционный директор Джек Старк в интервью в Новом Орлеане. К тому времени, когда цены на нефть достигнут $ 52, компания в Оклахоме, вероятно, рассмотрит возможность увеличения количества буровых установок, сказал он.

"Мы не будем гнаться за резкими скачками цен", - сказал Старк. "Мы намерены быть терпеливыми".

Неудавшееся повышение

Тем не менее, даже разговоры о росте цен снова напоминают о неудачной попытке в прошлом году, когда компании слишком быстро решили возобновить деятельность после повышения цен.

"Мы поспешили – немного ложный порыв", - сказал Тони Петрелло, исполнительный директор Nabors, аналитикам и инвесторам во вторник на конференции. "Здесь мы собираемся быть немного осторожнее".

Когда цены на нефть достигнут этого уровня, и как долго они должны оставаться там, никто не может сказать наверняка. Nabors говорят, что деятельность может возобновиться в середине третьего квартала или в течение последних трех месяцев этого года. По оценкам Continental, спрос и предложение могут прийти к равновесию в этом году, и в следующем году быть "абсолютно сбалансированными" или даже может возникнуть потребность в дополнительной нефти.

"Абсолютное время назвать сложно", - сказал Старк, - "но, в конечном счете, это произойдет".