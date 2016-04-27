Уманский может стать заместителем министра энергетики - источник

Экс-заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский может занять пост заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины, сообщил УНИАН источник в правительстве.

«Да, такие планы (по назначению Уманского - УНИАН) есть», - сказал источник. По его информации, Уманский принял приглашение стать заместителем министра энергетики, и на данный момент идут оформления документов в правительстве.

Игорь Уманский был назначен на должность первого заместителя министра финансов Украины в декабре 2014 года, однако уже в декабре 2015 года подал прошение об отставке, не согласившись с политикой, проводимой Министерством финансов Украины.