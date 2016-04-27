Кабмин прогнозирует цену импортного газа на уровне 185 долларов

Кабинет министров Украины прогнозирует цену импортного газа для Украины в мае-декабре 2016 года на уровне 185,11 долл. за тыс. кубометров, сообщил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства в среду.

«Прогнозная цена импортного газа на период май-декабрь 2016 года составляет 185,11 долл. за тысячу кубометров», - сказал он.

По словам Кубива, установленная Кабмином единая розничная цена газа для населения на уровне 6879 грн за тыс. кубометров отвечает цене импортного газа с учетом стоимости транспортировки и распределения.

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Как сообщал УНИАН, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, цена импортного газа для Украины в текущем году составит порядка 202 долл. за тысячу кубометров.

В январе стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долл. за тыс. кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский «Газпром» за свое топливо. Российский газ Украина с начала 2016 года не закупала. В связи с завершением отопительного сезона, Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах.

Кабинет министров Украины на заседании 27 апреля установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.