Половина стоимости добытого в Украине газа будет поступать в госбюджет – Гройсман

Половина стоимости газа, который добывается на территории Украины, будет направляться в государственный бюджет и использоваться для финансирования субсидий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Необходимо увеличить собственную добычу газа, который даже в части транспортировки уже будет дешевле, чем газ, который мы импортируем из Европы. Еще один момент – 50% цены газа, который мы добываем, будет прямо поступать в государственный бюджет», – сказал он.

По словам Гройсмана, полученные средства будут поддерживать систему субсидирования бедных слоев населения, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также премьер подчеркнул, что правительство намерено обеспечить установку газовых счетчиков в 1 млн украинских домохозяйств до конца текущего года.

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Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине за январь-март 2016 года, без учета аннексированного Россией Крыма, увеличилась по сравнению с январем-мартом 2015 года на 2,4% - до 4,9 млрд кубометров.

Добыча природного газа в Украине за 2015 год сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% - до 19,2 млрд кубометров.

По словам министра финансов Александра Данилюка, объем субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг составит 40,2 млрд грн.