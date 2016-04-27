Облгазы незаконно доначисляют украинцам от 500 до 1500 гривень: Гройсман советует компаниям не "газовать"

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании правительства отметил, что суд признал недействительным и отменил постановление Кабмина от мая 2015 года, которое устанавливало уменьшенные нормы потребления газа домохозяйствами, не имеющими газовых счетчиков, передает «Украинская правда».

Не смотря на это облгазы в одностороннем порядке начали доначисление домохозяйствам средств за потребленный газ с мая 2015 года до даты принятия постановления КМУ №203, "хотя граждане никакой вины перед облгазами не имеют – они платили так, как это было определено постановлением Кабинета министров", заявил министр.

Теперь правительство предлагает установить четко дату, от которой будет идти начисление по новым нормативам.

"Что касается того периода с мая 2015 года по 1 февраля 2016 года, то за этот период облгазы не имеют права начислять домохозяйствам добавочную стоимость газа. Это больше 3 миллионов домохозяйств, которым сегодня начисляется от 500 до 1500 гривень. Если у них есть претензии – пусть предъявляют их Кабинету министров, будем разбираться", - сказал Насалик.

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Премьер-министр Владимир Гройсман на это заявил: "Я бы посоветовал облгазам не газовать по отношению к украинцам. Потому что правительство будет очень адекватно на эти вопросы реагировать".

"Я просил бы "Нафтогаз" – вы проведите с ними работу, совместно с Минтопэнерго, чтобы включали голову, когда начинают там какие-то доначисления делать, потому что мы им доначислим", - заявил он.

После этого члены Кабмина утвердили решение, предложенное Насаликом.