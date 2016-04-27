Кабмин намерен за год установить 1 миллион счетчиков газа

Кабинет министров Украины намерен за год установить 1 млн газовых счетчиков в домохозяйствах, сообщил на брифинге в правительстве премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Есть поручение правительства об установлении 1 миллион счетчиков. Это реально, и мы будем запускать эту работу. Думаю, за год мы сможем установить", – сказал глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что установка счетчиков позволит не только эффективно использовать газ как ресурс, но и рассчитывать нормы потребления и размеры субсидий.

Ранее глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк заявлял, что все жилые дома в Украине должны быть оснащены счетчиками газа до 1 июля текущего года.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) штрафовать и лишать лицензий областные газораспределительные компании за нарушение требования о бесплатном обеспечении граждан Украины газовыми счетчиками.

В конце декабря 2015 года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что недоволен темпами установки газовых счетчиков в Украине областными газораспределительными компаниями. При этом он напомнил, что все домохозяйства – потребители газа должны быть оснащены газовыми счетчиками до 1 июля 2016 года.