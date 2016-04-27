Стоимость WTI впервые в этом году превысила $45

Стоимость нефти в среду продолжает показывать положительную динамику благодаря статистике по запасам в США, сообщает Прайм.

"Цена контракта на июньскую поставку нефти WTI прибавляла на 12:43 2,23% и торговалась на уровне 45,02 доллара за баррель. Преодоление отметки 45 долларов произошло впервые с начала ноября 2015 года", - говорится в сообщении.

Нефть Brent с поставкой в июле дорожала на 2,52% и достигала 46,73 доллара за баррель.

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Ранее API сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю на 1,1 миллион баррелей, аналитики при этом прогнозировали рост запасов на 2,4 миллиона. На удорожание нефти оказывает влияние также слабый доллар. Так на 12:49 индекс доллара снижался на 0,06% и составлял 94,46 пункта.