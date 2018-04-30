Тарифам поддали газу

После двух с половиной десятков лет игр с ценами на газ для различных категорий потребителей правительство Украины решилось на решительный шаг: возвращая на энергетический рынок страны здравый экономический смысл, с 1 мая вводится единый тариф на газ.

На заседании 27 апреля недавно назначенный Кабинет министров Владимира Гройсмана единогласно принял постановление о введении единой цены на этот вид топлива для всех потребителей на уровне 6 879 грн за тысячу кубометров (эквивалент 272 долларов). Данное решение минимизирует коррупционные риски и отвечает нормам Соглашения об ассоциации с ЕС в отношении либерализации газового рынка и меморандуму с основным кредитором страны – Международным валютным фондом.

Комментируя это решение глава правительства признал, что оно является непростым, и предсказал широкие дискуссии в обществе.

«Убежден в том, что мы в этом вопросе поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ вообще в жизни нашего государства. Много лет на этой теме спекулировали. Для нас важно, чтобы мы были прозрачными, открытыми и беспрекословно это все соответствует взятым обязательствам Украиной перед МВФ», - заявил Гройсман.

Таким образом, цена газа для населения вырастет на 30%, повысятся вдвое и коммунальные услуги. Ведь ранее предприятия теплокоммунэнерго покупали газ по 3 тыс. гривен, а сейчас будут приобретать по единому для всех тарифу.

Премьер-министр при этом заверил, что система государственных субсидий способна покрыть эти изменения цен.

«Система субсидий будет настолько эффективной, что от этих изменений, те, кто не имеют сегодня высокого дохода, будут защищены государством адресно. Конечно те, кто имеют большие доходы они будут оплачивать полную цену по своему потреблению. Хочу заверить всех, что тот, кто будет нуждаться в дополнительной социальной защиты от государства, он ее получит», - сказал Гройсман.

Для более эффективной работы системы субсидирования правительство своим постановлением также изменило нормы потребления коммунальных услуг. Министр социальной политики Андрей Рева, представляя на заседании правительства данное решение, не уточнил точные цифры, но пояснил, что теперь стандарты потребления ЖКУ будут приведены к реальным объемам потребления.

Стоит отметить, что основным источником финансирования субсидий для населения являются рентные платежи крупнейшей в Украине газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Как сообщили УНИАН в компании, в 2015 году она перечислила в бюджет 14,7 млрд грн.

Если с 1 мая правительство повысит цену на продажу добытого «Укргазвыдобування» природного газа в два раза, как и планируется, то рентные платежи автоматически увеличатся вдвое. В 2016 году отчисления «Укргазвыдобування» могут превысить 25 млрд грн, которые покроют лишь порядка 70% необходимой суммы, запланированной правительством на адресные субсидии населению.

Но и тут правительство, вроде бы, нашло выход, - для поддержки системы субсидирования решено половину стоимости газа собственной добычи направлять в государственный бюджет и использоваться исключительно на выплату субсидий. Кроме того, до конца года Кабмин планирует установить газовые счетчики в 1 млн украинских домохозяйств.

И еще один важный шаг правительства, направленный на смягчение удара от повышения газовых и теплотарифов, предусматривает направление в Раду проекта изменений в Налоговый кодекс и бюджет. Кабинет Гройсмана предлагает повысить соцвыплаты на 10% и аннулировать раздражавшее пенсионеров налогообложение пенсий.

Что еще нужно сделать Кабмину, чтобы минимизировать давление на украинцев увеличения цены газа, действительно ли решение правительства сведет на нет коррупционную составляющую на топливном рынке УНИАН выяснял у экспертов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко:

Я крайне позитивно оцениваю это решение правительства. Установление единой цены на газ однозначно снижает уровень коррупции. Это – абсолютно прозрачная вещь, о которой эксперты говорили очень и очень давно. До тех пор, пока существуют разные цены на товар, одна из которых ниже, люди имеют свойство взять по цене ниже и продать по цене выше. Это – незаконно и такого не должно быть. Сейчас на деле произошло приведение тарифов к единому уровню. Теперь получается честная картинка - и у промышленности, и у населения отныне одна цена газа, которая привязана к рыночным показателям, стоимости импорта и транспортировки, плюс налоги.

Мы, наконец-то, пришли к цивилизованному подходу в сфере обеспечения газом украинских потребителей. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы к этому придем и в сфере поставок электричества, т.к. там пока перекосы сохранены, как и перекрестное субсидирование. Возможно, политические популисты будут кричать – дескать, опять бедные люди получили повышение тарифов. Но как раз бедные люди получат субсидии, а богатые будут платить реальную цену за свои тысячи квадратных метров.

Население уже жило с субсидиями в этом сезоне и поняло, что механизм субсидирования работает пристойно.

Президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар:

Повышение тарифов на газ с точки зрения законов экономики – обоснованно и правильно, но оно должно сопровождаться другими очень важными и попутными шагами – внедрением конкуренции на рынке газа, причем реальной, а не бумажной, как у нас есть на самом деле, и монетизация льгот.

Субсидии необходимо монетизировать, чтобы они не просто проходили транзитом, потребитель их не чувствует. Нужно создать эффект стимулирования к сокращению потребления, чтобы человек видел эти деньги и понимал – если он сэкономит на энергоресурсах, то деньги не уйдут, он может их использовать по целевому назначению – на энергоэффективность. Это то, чего нет в постановлении Кабмина.

Если все перечисленное делается синхронно, то тогда это называется реформой. А если только повышаются тарифы, то это называется шок без терапии.

Кроме того, считать, что повышение тарифов является панацеей от коррупции – смешно. Для этого должен заработать конкурентный рынок, а его нет. Есть только планы. На рынке должны появиться сразу несколько поставщиков, которые будут конкурировать, и тогда тарифы не будут повышаться, а наоборот – снижаться. Пока видим только тенденцию роста.

Более того, правительство посчитало рыночной ту цену, которая приведена к паритету импортных цен на газ. Но установленная Кабмином цена в 6,9 тыс. грн соответствует стоимости импортированного газа в прошлом году – в эквиваленте 272 долл. Сейчас цена газа падает, в этом году она значительно будет ниже (Кабмин прогнозирует цену импортного газа для Украины в мае-декабре 2016 года на уровне 185,11 долл. за тыс. кубометров – УНИАН). Видимо, правительство решило жить в этом году по прошлым ценам. Понятно, что у него есть проблема наполнения бюджета. Кстати, в отличие от предыдущего правительства, которое одновременно с ценой газа повышало и налоги, нынешнее решило помочь населению – аннулировать налогообложение пенсий, учитывая большую долю пенсионеров в среде потребителей газа. Шаг - правильный, но он недостаточный с точки зрения компенсации возросших цен на энергоноситель.

Можно долго спорить о том, какая у нас цена газа – низкая или высокая. В качестве базы сравнения можно использовать цены на газ в соседних странах-членах ЕС, которые являются самыми бедными в Евросоюзе, - Румынии, Болгарии, где стоимость топлива примерно в 1,5 раза выше, чем будет у нас, и в Молдове цена газа в 1,5 раза выше.

В нашем случае правительство просто выполняло условия меморандума с МВФ. Но меморандум предполагал повышение тарифа до 75% рыночной стоимости, у нас произошло 100% соответствие. С точки зрения либерализации рынка газа – шаг логичный. Но нужно просчитывать последствия. Эффект может оказаться совершенно не таким, как ожидают – не исключен большой объем неплатежей, он и сейчас имеет место, а с началом следующего отопительного сезона ситуация неминуемо ухудшиться с учетом дальнейшего обнищания населения. То есть, ожидаемых денежных потоков может просто не быть. На этом фоне может произойти увеличение социального напряжения, особенно с учетом уровня доверия населения к существующей власти, независимо от того, президент это или премьер.

Директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский:

С точки зрения экономики – правильное решение, но неверное с учетом ситуации в Украине, с учетом кризиса. Это было бы верно, если бы экономика стабильно развивалась, росла платежеспособность населения. А рассчитанную Кабмином цифру нельзя назвать рыночной, как и экономически обоснованной. Цена должна базироваться на уровне доходов населения, которое в состоянии оплачивать установленный тариф. По признанию самого «Нафтогаза» в ходе презентации тарифных планов, в этом году за субсидиями обратятся порядка 75% населения. Что же это за уровень тарифов, когда 2/3 населения вынуждены будут уйти за черту бедности и нуждаться в помощи государства? Ведь никто же не говорит, что на основе экономически обоснованных тарифов нужно установить экономически обоснованный прожиточный минимум. Европейский тариф соответствует европейским доходам. То есть, там платят 20% совокупного дохода за ЖКУ, и это с учетом высоких цен на все энергоносители. У нас такого нет.

Борьба с коррупцией – чисто политическое заявление. Система не меняется, рынок не появился. Сохраняется монополизм государства в лице «Нафтогаза» на рынке предоставления услуг по поставкам газа для населения. Должны быть на рынке альтернативные поставщики с ресурсом и желанием это делать. Действительно, реформа рынка газа анонсирована, но и только. Разделение НАК будет по функционалу, что ничего не изменит. Тарифы должны были остаться на уровне 3,6 тыс. грн (сейчас цена на газ для бытовых потребителей установлена на уровне 7,2 грн за кубометр, при этом существует так называемый «социальный тариф» 3,6 грн за кубометр, который действовал на 1200 кубометров – УНИАН), это мы можем покрыть газом собственной добычи для нужд населения, даже закупки импортного газа для ТКЭ покрываются.

Правительство выполнило обязательство перед МВФ, как и норму Ассоциации с ЕС. Но никто не противился, чтобы Украина шла к этому путем переходного периода, попутно реформируя рынок. А сейчас повышение приведет к тому, что люди еще больше начнут отказываться от газа, денег нет, народ займется вырубкой леса, что уже произошло в этом году.

И напоследок оценка ситуации от директора по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрия Витренко. Свое мнение он высказал на странице в Facebook, подчеркнув, что оно сугубо личное, а не компании:

Правительство приняло решение отказаться от искусственного снижения цен на газ для потребностей населения… Отныне цена на газ будет соответствовать экономически обоснованному уровню…Тот, кто это не понимает, тот не понимает современных законов экономики. Если при этом он или она утверждают, что понимают экономическую науку, то это - опасные люди! К большому сожалению, многие украинцы бедствуют и не могут платить рыночную цену за газ. По крайней мере, им нужно время на адаптацию. Но проблема в низких зарплатах и ​​пенсиях, а не в высокой цене на газ. Именно эту проблему нужно решать… Занижение цен на газ - абсолютно популистская и советская привязка цен к «себестоимости» никак не улучшает жизнь украинцев. Мы уже много писали о том, что когда определяют цену на уровне политически целесообразной «себестоимости», то это приводит к упадку собственной добычи, неэффективному потреблению газа, дефициту госбюджета и зависимости от агрессора. Вы можете сказать, что нужен переходный период… Но этот переходный период может и должен быть реализован за счет системы субсидий. Скептикам было доказано, что система субсидий может справиться с этой задачей… Без этой реформы все декларации о модернизации, европейской интеграции, эффективной экономике и т.д. остаются лишь декларациями…

Нана Черная (УНИАН)