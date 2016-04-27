"Нафтогаз" рассказал, когда погасит кредит ЕБРР и возобновит заем для закупки газа

НАК "Нафтогаз Украины" намерен в мае погасить привлеченный осенью 2015 года кредит на закупку газа на 300 миллионов долларов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и рассчитывает начать повторное использование данных заемных средств в третьем квартале текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Это (выплата - УНИАН) будет май. Мы ее обязательно погасим", - сказал Коболев.

При этом он сообщил, что по существующему договору "Нафтогаз" может повторно привлечь заемные средства ЕБРР на закупку природного газа. По его словам, компания намерена использовать заемные средства ЕБРР в третьем квартале текущего года.

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"Сумма будет либо та же (300 миллионов долларов - УНИАН), либо больше", - добавил глава "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в сентябре 2015 года выделил "Нафтогазу" 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских компаний. Решение было принято Советом директоров банка 30 сентября и закреплено кредитным и гарантийным соглашениями, подписанными в ходе украинско-немецкого саммита в Берлине в середине октября.

По данным представительства ЕБРР в Украине, соглашение было подписано на основании решения Совета директоров ЕБРР о выделении кредита, а также после согласования сторонами реформы ключевого энергохолдинга страны НАК "Нафтогаз Украины".

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.