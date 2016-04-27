Глава "Укрнафты" намерен предложить набсовету 12 мая утвердить план досудебной санации компании

Глава крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафты" Марк Роллинс намерен предложить наблюдательному совету компании, заседание которого намечено на 12 мая, утвердить план досудебной санации.

Об этом Роллинс заявил на встрече с журналистами.

"Я буду настойчиво просить наблюдательный совет утвердить план досудебной санации. Это стратегический вопрос", - отметил глава "Укрнафты", уточнив, что план досудебной санации предполагает введение моратория, на время действия которого не будут начисляться штрафные санкции на размер долга.

По его словам, начисление пени отнюдь не приближает к решению вопрос с налоговой задолженностью "Укрнафты", а только усугубляет ситуацию.

"Даже глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью СМИ отметил, что за последние полгода долг "Укрнафты" увеличился на 4 миллиарда гривень за счет пени", - сказал Роллинс.

Он также сообщил, что заседание набсовета "Укрнафты" неоднократно переносились по двум причинам - нежелания Государственной фискальной службы отказаться от начисления пени во время действия моратория, а также смена правительства.

"Процесс не будет успешным, если не будет поддержки правительства", - отметил Роллинс, добавив, что план досудебной санации он намерен обсудить на встрече с новым министром энергетики Игорем Насаликом в четверг, 28 апреля.

"Я еще не встречался с премьером Гройсманом. Но я очень рассчитываю на такую встречу в ближайшее время. И очень надеюсь, что он поддержит досудебную санацию, поскольку альтернатив этому не так много", - сказал глава "Укрнафты".

Комментируя текущую ситуацию в компании, Роллинс сообщил, что в связи с повышением цен на нефть, поток денежных средств в "Укрнафте" улучшился, однако их все равно недостаточно для того, чтобы эффективно управлять компанией, осуществлять хозяйственную деятельность и выплачивать налоговую задолженность.

По его словам, все средства идут на выплату заработных плат сотрудникам, на операционные расходы и уплату текущих налоговых обязательств.

"Но если бы мы попытались погасить налоговую задолженность, то это привело бы к банкротству компании. Правительство согласилось с нами, что это было не очень хорошей идей", - подчеркнул Роллинс.

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Как сообщал УНИАН, Маркс Роллинс приступил к исполнению обязанностей председателя "Укрнафты" в сентябре 2015 года, после того, как его летом утвердил наблюдательный совет компании

За это время новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов и обеспечил текущую уплату налогов.

К концу 2015 года Роллинс для спасения компании предложил разработать и утвердить план досудебной санации "Укрнафты".

В средине марта идею санации "Укрнафты" поддержал премьер Арсений Яценюк, который во время внеочередного заседания правительства призвал НАК "Нафтогаз", ГФС и Министерство экономики активно подключиться к составлению плана санации.

По состоянию на 1 января 2016 года долг «Укрнафты» составлял свыше 10 млрд гривен. По мнению менеджмента компании, налоговая задолженность возникла в основном из-за отказа мажоритарного акционера "Укрнафты" - компании "Нафтогаз Украины" - погашать свой долг перед ней в размере 50 миллиардов гривень.

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Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.