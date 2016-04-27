Brent впервые c ноября поднялась выше $47
21:41, 27 апреля 2016Энергетика
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Нефть марки Brent впервые с 11 ноября 2015 года превысила отметку в $47 за баррель.
REUTERS
Мировые цены на нефть в среду продолжают активно расти; нефть марки Brent впервые с 11 ноября 2015 года поднялась выше отметки в 47 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.
"По состоянию на 21:23 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,18% - до 47,03 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,20% - до 45,45 доллара за баррель", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что последний раз нефть марки Brent торговалась по 47 долларов за баррель 11 ноября 2015 года.
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