Денег на субсидии в бюджете хватит, а украинцы имеют время для подготовки к новому отопительному сезону - Кабмин

Об этом в эфире 5 канала заявила первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

По ее словам, деньги в бюджете для таких домохозяйств предусмотрены.

"Бюджетом предусмотрено полное покрытие всех субсидий, необходимых для финансирования всех домохозяйств, которые будут, собственно, нуждаться в социальной защите", – рассказала она.

Ковалив отметила, что в целом программа субсидий будет составлять 40 млрд грн: "35 млрд, плюс мы ожидаем дополнительных 5 млрд".

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Также Ковалив отметила, что Кабинет министров принял решение о повышении тарифов на газ именно сейчас, чтобы у населения было время подготовиться к следующему отопительному сезону, передает ZN.ua.

"Это решение принимается после окончания отопительного сезона, когда впереди есть как минимум пять летних месяцев, когда маленькое потребление. Каждая семья, каждое здание, каждый гражданин имеет время для того, чтобы заменить котел, утеплить дом, поменять окна, поставить счетчики", – сказала Ковалив.

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Она напомнила, что сейчас есть несколько программ энергоэффективности, по которым государство возмещает гражданам часть тела кредита, а местная власть – часть процентов.

Ковалив заверила, что "эти программы работают и будут дополнительно профинансированы". "По этим программам мы видим ежемесячный прирост", – подчеркнула чиновница.

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При этом она сообщила, что при поддержке европейских партнеров сейчас также создается фонд энергоэффективности, который будет профинансирован на более чем 300 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины, как и планировал, установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

В Минэкономразвития сообщили, что после принятия Кабмином решения о повышении цен на газ для населения с 1 мая до рыночного уровня стоимость тепловой энергии для населения увеличивается на 60% – до 1041 грн/Гкал с 652 грн/Гкал.