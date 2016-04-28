На Харьковщине найдено нефтяное месторождение

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргаздобычи".

Нефтяная залежь залегает на глубинах от 2100 до 2200 м. По предварительным данным, его ресурсы оцениваются в 290 тыс. тонн условного топлива.

В пробуренной скважине выявлен еще ряд перспективных пластов выше по разрезу, что открывает перспективы дальнейшей разведки на этой площадке.

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Отмечается, что открытие стало следствием переработки материалов поискового бурения, сейсморазведки и трехмерных построений.

Главный геолог ПАО "Укргаздобыча" Михаил Мачужак заявил, что, "пытаясь нарастить объемы добычи, специалисты активизируют поисково-разведочные работы на всех потенциально нефтегазоносных площадях".

Напомним, в начале февраля 2016 года в Грузии открыли крупное месторождение газа.