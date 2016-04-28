Турция вытесняет российский атом: вынуждает РФ продать долю в проекте строительства АЭС

Турция вынуждает «Росатом» поделиться долей в проекте строительства своей атомной станции «Аккую». Турецкий бизнес готов выкупить по дешевке 49% акций. Если Россия не согласится, турецкие власти будут форсировать строительство других атомных проектов — с американцами или японцами, пишет Газета.RU.

Турецкая служба Bloomberg и агентство Anadolu со ссылкой на свои источники сообщили, что «Росатом» ведет переговоры о продаже 49% акций в проекте атомной станции «Аккую» на побережье Средиземного моря. По данным агентства, «Росатом» принял решение продать почти половину своей доли в связи с экономическим кризисом в России. О своей заинтересованности в строительстве АЭС заявила турецкая компания Cengiz İnşaat. Ранее она выиграла тендер на строительство инфраструктуры для АЭС — возведение дамбы, водозабора, порта и т.п.

Читайте такжеТурция заинтересована в покупке госшахт Украины – Минэнергоугля«Росатом» сначала отказывался от комментариев, но позднее глава госкорпорации Сергей Кириенко сообщил, что не располагает новой информацией по проекту «Аккую». «Я не хочу комментировать сплетни», — ответил Кириенко.

Эмоциональный ответ главы «Росатома» свидетельствует о том, что проект «Аккую», казавшийся на стадии заключения договора в 2010 году абсолютно надежным, теперь под вопросом. И дело тут не в экономическом кризисе в России.

Деньги на проект, оценивающийся в $22 млрд, имеются в Фонде национального благосостояния. Первый транш в $3 млрд зарезервирован, часть этих средств, около $400 млн, уже была выделена, и ее успели потратить.

Но атомный проект «Аккую», а также строительство газопровода «Турецкий поток» оказались под вопросом после того, как в ноябре прошлого года российский Су-24 был сбит в Сирии ракетой, выпущенной турецким истребителем.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил не извиняться за этот инцидент. Отношения двух стран осложнились настолько, что президент Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против Турции. И если церемония закладки фундамента морских сооружений АЭС «Аккую» прошла в апреле 2015 года, то в декабре, уже после инцидента с российским истребителем, стройка встала, сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства энергетики Турции. Источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, подтверждает, что турецкая компания Cengiz İnşaat заинтересована в получении доли в проекте. «Наверное, компания считает, что на волне политического кризиса между Москвой и Анкарой они смогут купить долю недорого. Вот и вбрасывают информацию о переговорах по продаже», — говорит источник.

Кстати, межправительственное российско-турецкое соглашение о строительстве АЭС «Аккую» предусматривает возможность продажи миноритарного пакета сторонним инвесторам.

Источник не исключает, что «Росатом» в новых условиях может быть заинтересован в продаже пакета. Как теперь выясняется, этой «стройкой века» (а «Аккую» — первая на территории Турции атомная станция) недовольны обе стороны.

Но обе страны — и Россия, и Турция — заявляют, что готовы реализовать амбициозный проект. Не позднее 2023 года. К столетнему юбилею Турецкой Республики.

Турецкая оппозиция называет условия строительства АЭС кабальными. Раздражает в первую очередь зафиксированная в межправсоглашении цена на электроэнергию, которая будет получена: 12,35 цента за киловатт-час на период до 25 лет. Турки считают ее завышенной.

Между тем Турция крайне заинтересована в развитии атомной энергетики. По темпам роста энергопотребления Турция уступает только Китаю. Ежегодно страна импортирует энергоносители на $60 млрд. Турция будет вынуждена строить АЭС и предпринимает для этого все усилия. Кроме строительства «Аккую» правительство Турции готовит реализацию еще двух атомных проектов. На этот раз не на Средиземном море, а на Черном. Один в районе города Синоп — напротив Крымского полуострова. В порту Синоп АЭС готовы построить японцы. Уже подсчитано, что ввод в эксплуатацию АЭС «Аккую» и АЭС в Синопе позволит Турции ежегодно экономить до $7,2 млрд на поставках природного газа.

Еще один проект возведения АЭС — у границы с Болгарией, в районе городка Игнеада. Ранее сообщалось, что этим проектом интересуется американская энергетическая компания Westinghouse Electric и китайская CSNTC. Переговоры с ними вела государственная турецкая энергетическая компания EUAS. Турция прежде не раз заявляла, что не хочет зависеть от одного партнера и всегда готова искать альтернативные варианты.