Цены на нефть снижаются после достижения накануне годового максимума

На мировых торгах в четверг, 28 апреля, цены на нефть снижаются после роста накануне до максимума за 2016 год, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,93 процента - до $46,74 за баррель, фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) - на 0,77 процента, до $44,98 за баррель.

В среду цена нефти впервые с 11 ноября 2015 года превысила отметку 47 долларов за баррель.

Читайте такжеBloomberg назвал магическую цену на нефть для начала восстановления отрасли 27 апреля цены на нефть росли на фоне дешевеющего доллара. Как сообщал УНИАН, Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 0,25-0,50 процента, но дала понять, что уверена в перспективах американской экономики, оставив дверь открытой для повышения стоимости заимствований в июне.

По мнению аналитиков, бычий тренд может продолжиться за счёт не прекращающегося спада доллара, поскольку слабая валюта США делает нефть, стоимость которой оценивается в долларах, дешевле для стран, использующих другие валюты.