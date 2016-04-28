Кабмин уволил замминистра энергетики Мартыненкова

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Мартиненкова. Об этом говорится в распоряжение Кабмина от 27 апреля 2016 года № 313-р.

Также другим распоряжением (от 27 апреля №321-р), Кабмин назначил Дмитрия Лабоженко заместителем Минэнергоугля, а также руководителем аппарата. По информации СМИ, ранее Лабоженко занимал должности директора департамента по работе с персоналом Министерства аграрной политики и продовольствия и руководителя секретариата Государственного управления делами.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта 2015 года Кабмин уволил с должности первого заместителя Минэнергоугля Юрия Зюкова, назначив на его место Игоря Мартыненкова, который до этого являлся первым заместителем главы Луганской областной государственной администрации.