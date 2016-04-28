Американская Westinghouse, поставляющая топливо для украинских АЭС, расширяет производство в Европе

Американская компания Westinghouse Electric Company заявила о расширении производственных мощностей для производства ядерного топлива в городе Вестерос (Швеция) в ответ на растущий спрос на такое топливо для ректоров ВВЭР-1000, которые эксплуатируются в Украине и других странах Европы.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании Westinghouse.

«Расширение топливного завода в Вестеросе демонстрирует нашу приверженность ядерной энергетике и беспрерывности поставок…Увеличение производства топлива для ВВЭР-1000 на нашем предприятии повысит надежность поставок для наших клиентов», - сказал вице-президент по ядерному топливу и производству компонентов Westinghouse Хосе Эметерио Гутьерреса, слова которого приводит пресс-служба компании.

Официальное открытие новых производственных мощностей на заводе в Вестеросе состоялось 28 апреля при участии представителей Westinghouse, местных деловых кругов и посольства Украины в Швеции.

В пресс-релизе также сообщается, что в 2016 году Westinghouse поставит пять топливных сборок на Южно-Украинскую и Запорожскую АЭС. При этом в компании отмечают, что данное топливо в Украине работает безопасно и эффективно согласно спецификации реакторов Национальной акционерной компании «Энергоатома».

Согласно данным Westinghouse Electric Company, пять стран (Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия) используют реакторы типа ВВЭР, которые обеспечивают до 52% от общего объема электроэнергии в этих странах.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Ранее глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15. Кроме того, в феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse.