Расходы британской ВР из-за разлива нефти в Мексиканском заливе превысили $56 миллиардов

Британская компания BP все еще несет финансовые потери из-за аварийного разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Как сообщает The Wall Street Journal, новые судебные иски в адрес компании обошлись ей еще в $1 млрд. В итоге общая сумма расходов BP на ликвидацию последствий аварии и выплату штрафов уже превысила $56 млрд.

«Британский нефтяной гигант изо всех сил пытается контролировать расходы, которые продолжают расти, несмотря на достигнутое соглашение о выплате рекордной в истории мировых корпораций суммы штрафов в размере более $20 млрд»,— отмечает WSJ.

При этом новые судебные иски, которые грозят затянуться на долгие годы, могут привести к дальнейшему увеличению затрат. В связи с чем в самой компании пока не решаются прогнозировать, во сколько ей могут обойтись последствия аварии в Мексиканском заливе, передает «Коммерсант».

Напомним, в начале апреля Федеральный суд Нового Орлеана выпустил финальное решение по многолетнему судебному разбирательству вокруг разлива на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе в 2010 году. С учетом всех пострадавших сторон и сумм, причитающихся им компенсаций от BP общий размер выплат может достичь $20 млрд.