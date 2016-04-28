Порошенко назвал установление единой цены на газ "серьезным антикоррупционным шагом"

Президент Украины Петр Порошенко назвал серьезным антикоррупционным шагом принятое правительством решение об установлении единой цены на природный газ с 1 мая текущего года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на встрече с представителями деловых ассоциаций Украины.

«Всем известно, что делалось на разнице цен – происходили махинации, чтобы завысить объем потребления. Это – для населения, а это – для теплокоммунэнерго. На этом наживались дельцы, и прикрывалось это все политиками», – цитирует Порошенко пресс-служба.

Глава государства отметил, что честное по отношению к людям и бизнесу решение позволит в дальнейшем говорить об энергосбережении и диверсификации энергопоставок, об энергобезопасности и борьбе с коррупцией в нефтегазовом секторе. В то же время Порошенко подчеркнул необходимость поддержки незащищенных слоев населения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 27 апреля установил единую цену на газ для населения с 1 мая на уровне 6879 грн за тысячу кубометров, что отвечает рыночной цене топлива. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

После повышения цены на газ для населения с 1 мая стоимость тепловой энергии для населения увеличивается на 60% – до 1041 грн/Гкал с 652 грн/Гкал.

Одновременно Кабинет министров Украины дополнительно выделил 5,3 млрд грн на субсидии в текущем году, чтобы покрыть подорожание газа для получателей субсидии в связи с установлением единой цены. Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено в общей сложности более 40 млрд грн. Этой суммы, как отмечают в правительстве, хватит для того, чтобы покрыть расходы на газ для малообеспеченных граждан Украины.