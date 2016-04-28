Нацкомиссия по тарифам поможет Ахметову заработать 24 миллиарда гривень - СМИ

Новая формула расчета тарифов за электроэнергию, разработанная Национальной комиссией по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поможет окружению президента и донецкому олигарху Ринату Ахметову заработать около миллиарда долларов.

Об этом в статье на "Экономической правде" пишет главный редактор УП Севгиль Мусаева-Боровик.

"28 апреля НКРЭКУ, которую возглавляет бывший менеджер "Рошен" Дмитрий Вовк, представит новую методику формирования цены на украинский уголь. В основу будет взята европейская формула API2 + фрахт", - говорится в статье.

Как отмечается, АPI2 - это сводный индекс цен на уголь в регионе ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен), который включает в себя стоимость угля, а также затраты на его доставку в порт.

"В настоящее время индекс API2 котируется на уровне 40-45 долларов за тонну угля. Но такой ценой на украинский уголь НКРЭКУ оказался недоволен. Поэтому к этой формуле решили добавить затраты на логистику. Величину логистики НКРЭКУ предложила определять на основании индекса, который составляет примерно 15 долларов за тонну", - пишет автор.

"Несложное суммирование этих цифр дает на выходе цену около 50-60 долларов за тонну. То есть, именно эта цифра будет базовой при расчете тарифов на тепловую генерацию. Любопытно, что в своих расчетах цены на уголь регулятор руководствуется принципом "чем дороже, тем лучше", - отмечается в статье.

Во-первых, НКРЭКУ не делает скидку на качество отечественного угля.

Как отмечается, украинское топливо зачастую имеет завышенные показатели содержания серы. Именно по этой причине его всегда было достаточно проблематично экспортировать в западноевропейские страны.

Во-вторых, НКРЭКУ предлагает дважды считать в стоимости угля затраты на его доставку.

"Напомним, что тариф API2 уже включает в себя затраты на транспортировку. Но государственному регулятору этого показалось недостаточно. Поэтому в схему решили добавить еще и расходы на фрахт. Хотя справедливо было бы ее не учитывать", - говорится в статье.

"Выходит, что украинский антрацит, добытый на шахтах в Днепропетровской и Донецкой областях, по пути на отечественные ТЭС должен сначала доехать до Роттердама, а потом еще вернуться обратно. Так, по крайней мере, это выглядит в логике Нацкомиссии", - отмечает автор.

По ее словам, если бы регулятор делал скидку на логистику, вводя европейский механизм формирования цены на уголь, его справедливая стоимость составила не более 30 долларов за тонну.

"До этого методики вообще не было, а ее отсутствие приводило к ручному режиму и дисконтам или премиям к международной цене, - аргументирует решение комиссии Дмитрий Вовк. - API2 же является ключевым индексом для энергетического угля в Европе".

"Приблизительный годовой объём производства электроэнергии украинскими ТЭС составляет 40 млрд кВт/ч. Разница между украинской и европейской ценой - около 60 копеек. Получается, что украинские ТЭС только в текущем году за счёт завышенного тарифа заработают около 24 млрд гривень, то есть практически 1 млрд долларов", - пишет автор.

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Также отмечается, что ДТЭК донецкого олигарха Рината Ахметова - основной, но не единственный выгодополучатель новой методики формирования цены на уголь.

"На завышенной цене угля заработает и государственная "Центрэнерго", кураторство над которой участники рынка приписывают ближайшему соратнику президента и его армейскому товарищу Игорю Кононенко", - отмечается в статье.