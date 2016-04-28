Блокировка счетов "Энергоатома" может привести к нарушению стабильной работы украинской энергосистемы – эксперт

Продолжительная блокировка счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Государственной исполнительной службой Украины и отсутствие быстрых действий для решений этой проблемы может привести к нарушению стабильной работы украинской энергосистемы.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

«Это может привести к тому, что «Энергоатом» не обеспечит регламентные, ремонтные работы, не будет обеспечиваться топливом и так далее. Но нужно учитывать, что «Энергоатом» производит до 60% электроэнергии, которую мы потребляем», - сказал Плачков. По его словам, из-за данной проблемы в предстоящем осенне-зимнем периоде станции могут быть не готовы к периоду максимального потребления электроэнергии в стране, при том, что тепловые электростанции время от времени испытывают проблемы с поставками угля.

Эксперт уточнил, что блокировка счетов произошла из-за судебного иска компании «Укрэлектроватт», которая пытается взыскать с «Энергоатома» 127 млн грн сомнительной задолженности.

По словам Плачкова, бывший премьер-министр Арсений Яценюк еще в феврале потребовал от Министерства юстиции скорейшим образом решить эту проблему, однако должного внимания ей дано не было. Эксперт сообщил, что данная проблема возникла в связи с тем, что президент Украины не подписал принятый парламентом законопроект, которым бы на текущий год продлился действующий ранее мораторий на взыскание долгов с «Энергоатома».

«Я не понимаю, осознанно это или неосознанно. Но если неосознанно, то нужно же понимать, к чему это может привести… Я думаю, что просто из-за занятости Петр Алексеевич не видел этого указа. Хочу искренне верить, что это неосознанно. Бывает же когда президент занят, то он не может все проследить, а помощники не всегда квалифицированные и очень часто подводят наших руководителей», - отметил Плачков.

При этом он подчеркнул, что президент Украины, правительство, Совет национальной безопасности и обороны должны в ближайшее время срочно принять меры для разблокировки счетов «Энергоатома» и для разрешения проблемы с долгом. Следующее заседание суда по данному вопросу назначено на 11 мая. «Я не представляю, как компания сможет проработать еще 15 дней в таких условиях», - возмутился Плачков.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля работники исполнительной дирекции по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок НАЭК «Энергоатом» передали министру юстиции Украины Павлу Петренко открытое письмо с требованием вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг взыскания с «Энергоатома» в пользу ЗАО «Совместное предприятие «Укрэлектроватт» сомнительной задолженности в размере 127,3 млн грн. Соответствующее исполнительное производство открыто отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины о принудительном исполнении приказа Хозяйственного суда Киева от 4 августа 2011 года.

26 апреля около 200 работников украинских АЭС приехали в Киев для проведения пикета под зданиями Минюста с целью обратить внимание на проблемы атомщиков.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании.

В «Энергоатоме» отмечают, что отдельного внимания требует факт потери возможности на законодательном уровне предотвратить крайне негативные для государства последствия. Дело в том, что 2 марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании, отмечают в «Энергоатоме».

4 августа 2011 года решением Хозяйственного суда Киева с «Энергоатома» в пользу «Укрэлектроватт» было взыскано 127,3 млн грн. Этот долг не подтвержден никакими первичными бухгалтерскими документами, а задолженность в размере 2,5 млн грн, которая числилась в бухгалтерском учете «Энергоатома», в 2004 году была списана в связи с истечением сроков исковой давности. Увеличение суммы взыскания стало возможным в результате проведения судебной экспертизы единолично экспертом, заключение которого Министерство юстиции Украины в 2014 году поставило под сомнение. В 2014 году по поводу искусственного создания долговых обязательств по заявлению «Энергоатома» Управлением полиции в Шевченковском районе Киева было возбуждено уголовное производство.

Между тем сообщается, что против должностных лиц «Укрэлектроватта» расследуется еще одно уголовное производство, возбужденное следственным управлением финансовых расследований Межрегионального главного управления ГФС - Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков по факту совершения уголовного правонарушения в связи с уменьшением базы налогообложения и неуплатой налогов.

В «Энергоатоме» подчеркивают, что несмотря на неопровержимые доказательства совершения преступлений и многочисленные обращения компании, расследование обоих производств неправомерно задерживается.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.