Цены на киловатты, как и на газ теперь определяют по мировым стандартам

В мае-июне она составит 1236,98 грн, в июле-сентябре - 1280,28 грн, октябре-декабре - 1318,69 грн за мегаватт без ПДВ.

Расчет ОРЦ произведен по новой методике, применяемой в большинстве стран мира, заявил на заседании глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. По его словам, с момента формирования действующей модели рынка не было документа, который регламентировал бы формирование оптовой рыночной цены, определял бы часть ее компонентов и критерии для пересмотра цены. Регулятор устанавливал ОРЦ самостоятельно по своему усмотрению.

«Отсутствовала прогнозируемость цены. Не было ясно, каким образом определяется оптовая рыночная цена. Отсутствовала также взаимосвязь между ценами на энергетические ресурсы в мире и в Украине»,- рассказал о недостатках модели энергорынка Дмитрий Вовк.

Он отметил, что новый порядок расчета ОРЦ прозрачный и нивелирует разницу цен на энергетические ресурсы на мировом и национальном рынках. Для этого НКРЭКУ предложила несколько решений: введение ренты на уголь, интеграция украинской энергосистемы с энергосистемою Европы и модернизацию ТЭС. Эти шаги позволят выровнять кумулятивную налоговую загрузку на предприятия, увеличат поступления в бюджет, сформируют предпосылки для обновления мощностей генерации.

«Если мы хотим либеральную модель рынка электроэнергии со свободным ценообразованием и значительным количеством участников без доминирующего влияния любого из них, то нам нужно двигаться так, как это делали европейцы», - заявил Дмитрий Вовк.

По его словам, формирование цены угля в тарифе электроэнергии теперь будет происходить на основе международного индекса API2 - показателя европейского индекса цены угля в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена. К нему суммируют затраты на транспортировку энергетического угля в Украину и условные затраты топлива.

«API2 – это ключевой индекс для Европы. На его базе котируются более 90 процентов мировых деривативов по углю», - отметил Дмитрий Вовк.

Он также добавил, что определением оптовой рыночной цены НКРЭКУ выполнил рекомендации Антимонопольного комитета относительно формирования прозрачных цен на электроэнергию.

Как сообщалось, новый порядок формирования прогнозированной оптовой рыночной цены электрической энергии определен постановлением НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016 г.