Кто выиграл в РФ от обвала рубля: чистая прибыль "Газпрома" в 2015 году выросла в 5 раз

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, по итогам 2015 года выросла в пять раз по сравнению с 2014 годом и составила 787,1 миллиарда рублей (1 доллар - 67 руб.), передает ПРАЙМ.

Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали чистую прибыль компании на уровне 784,583 миллиарда рублей.

Читайте также"Газпром" потерял статус самой дорогой компании РоссииВыручка от продаж "Газпрома" по итогам 2015 года составила 6,073 триллиона рублей, что на 8,66% больше по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. Чистый долг компании в 2015 году вырос на 26,2%, до 2,083 триллиона рублей.

"Рост данного показателя связан в основном с изменением обменных курсов иностранных валют (увеличением курса доллара США и евро)", - поясняет "Газпром".