Цена нефти впервые в этом году превысила $48 за баррель

10:12, 29 апреля 2016
Энергетика
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Основная причина - падение доллара

REUTERS

На мировых торгах в пятницу, 29 апреля, цена нефти впервые в этом году превысила 48 долларов.

По данным Интерконтинентальной биржи, стоимость Brent с начала торгов составила 48,09 доллара за баррель, WTI - 46 долларов за баррель. 

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара из-за решения ФРС США сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,25-0,5%.

Читайте такжеBloomberg назвал магическую цену на нефть для начала восстановления отрасли Последний раз нефть торговалась на уровне выше 48 долларов в  ноябре 2015 года.  

Кроме того, на рынок давит статистика из США о сокращении запасов топлива до минимума за последние полтора года.

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