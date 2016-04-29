Цена нефти впервые в этом году превысила $48 за баррель

На мировых торгах в пятницу, 29 апреля, цена нефти впервые в этом году превысила 48 долларов.

По данным Интерконтинентальной биржи, стоимость Brent с начала торгов составила 48,09 доллара за баррель, WTI - 46 долларов за баррель.

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара из-за решения ФРС США сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,25-0,5%.

Читайте такжеBloomberg назвал магическую цену на нефть для начала восстановления отрасли Последний раз нефть торговалась на уровне выше 48 долларов в ноябре 2015 года.

Кроме того, на рынок давит статистика из США о сокращении запасов топлива до минимума за последние полтора года.