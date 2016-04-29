"Газпром" начал списания по "Южному потоку": первая сумма убытков - более $814 миллионов

"Газпром" впервые признал около 53 млрд руб. (более 814 млн долларов) списаний по проекту газопровода South Stream, остановленному в конце 2014 года, пишет "Коммерсант".

В будущем размер потерь может возрасти, так как "Газпром" заключил контракты на €4,4 млрд по проекту, а использовать их для строительства альтернативных трубопроводов пока не удается. Но списания были ожидаемы, отмечают аналитики, а инвесторов сейчас гораздо больше волнует перспектива выплат рекордных в истории "Газпрома" дивидендов.

Читайте такжеКто выиграл в РФ от обвала рубля: чистая прибыль "Газпрома" в 2015 году выросла в 5 разДо сих пор официально "Газпром" утверждал, что большая часть инвестиций будет использована для строительства альтернативного газопровода "Турецкий поток" и не будет списана. Как рассказал "Ъ" источник в отрасли, сейчас списаны инвестиции в проектирование и геодезические работы на побережье Болгарии и в исключительной экономической зоне страны в Черном море, а также в модернизацию судна-трубоукладчика. Таким образом, закупленные трубы, контракт на прокладку газопровода с итальянской Saipem, строительство компрессорной станции возле Анапы и большую часть работ по проектированию "Газпром" еще рассчитывает использовать. В монополии сейчас отказались от комментариев.

Опрошенные "Ъ" аналитики достаточно спокойно отнеслись к списанию по South Stream, отмечая, что оно было ожидаемо, и указывая, что в текущих условиях многие компании вынуждены признавать потерю стоимости.

Директивы правительства по дивидендам "Газпрома" пока нет, но, даже если компания добьется таких же льгот, как, например, "Роснефть" (35% от прибыли по МСФО), выплаты все равно могут составить рекордные в истории монополии 11,64 руб. на акцию. Это на 60% больше, чем платил "Газпром" в последние два года, и на этом фоне его акции пошли в рост: вчера бумага на Московской бирже стоила 164,75 руб., последний раз котировки доходили до такого уровня в сентябре 2012 года.